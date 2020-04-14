“友谊航班”展现中菲新时期伙伴关系

人民网曼谷4月14日电（记者赵益普）4月14日，中国驻菲律宾大使黄溪连在马尼拉国际机场同菲律宾总统和平进程顾问兼政府应对疫情总协调人加尔维兹共同出席菲律宾抗疫物资“友谊航班”运抵欢迎仪式。菲律宾外交部副部长杜莱等一同参加。

黄溪连表示，当前菲律宾正处于抗击新冠肺炎疫情的关键时刻。本着守望相助、共克时艰的精神，中国政府前期向菲方提供了大批紧急援助物资，为菲方应对疫情发挥了积极作用。同时，中国驻菲大使馆积极协助菲方在中国国内采购了大量亟需的抗疫物资，并租用包机运送至马尼拉。今天我们很高兴地看到上述物资已顺利运抵，期待为菲政府和人民抗疫行动助上一臂之力。可以说，今天的包机是一趟“友谊航班”，象征中菲守望相助、同舟共济、携手并肩应对挑战的新时期伙伴关系。这种伙伴关系，就是落实习近平主席人类命运共同体理念的具体体现。

黄溪连表示，过去一周多时间，中国援菲抗疫医疗专家组也在菲马不停蹄地开展工作，奔赴菲律宾卫生部、卫生部指挥中心、紧急行动中心等进行座谈和交流，实地走访菲律宾热带医学研究所、圣托罗萨医院、肺病中心、中华崇仁总医院等多家医疗机构，面向菲社会各界举办了多场介绍疫情防控和个人防护知识的视频讲座，用实实在在的行动支持菲方抗疫努力，协助菲方提高疫情防控和诊疗能力，提振菲民众包括广大旅菲华人华侨和其他中国同胞抗击疫情、渡过难关的信心。面对疫情挑战，中菲两国始终彼此声援、相互帮助。中方将一如既往根据菲方抗疫需要，尽己所能提供支持和帮助，期待菲方战疫胜利的曙光来得更早些。

加尔维兹衷心感谢中国政府和中国驻菲大使馆协助菲方采购抗疫物资并协调包机将菲抗疫物资运送到马尼拉，感谢中方为菲方抗疫努力提供的大力支持，表示此次从中国采购的抗疫物资质量优良，将为菲医护人员提供有力保障。中国抗疫医疗专家组来菲协助抗疫，极大增强了菲律宾人民战胜疫情的信心。当前形势下，各国只有通力合作才能战胜疫情。中国的抗疫经验值得包括菲律宾在内的各国学习和借鉴。

厦门航空公司承运了此次“友谊航班”抗疫物资运送任务。

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