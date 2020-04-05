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甘肃向法国"一带一路美丽乡村联盟"捐赠2.3吨医疗物资

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甘肃捐赠法国医疗物资附赠暖心标语“患难与共 友谊长存”。
甘肃捐赠法国医疗物资附赠暖心标语“患难与共 友谊长存”。
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来源：人民网-国际频道  2020年04月05日08:30

人民网巴黎4月4日电 （记者李永群）4月3日，法国“一带一路美丽乡村联盟”收到了来自中国甘肃省捐赠的2.3吨医疗物资，包括6000套医用防护服、8000只N95口罩及60800只普通医用口罩等，价值140万元。

上述医疗物资，由甘肃省省长唐仁健代表甘肃人民，定向捐赠给法国“一带一路美丽乡村联盟”及热尔伯鲁瓦市政府。4月1日，物资顺利通过了法国海关的检测，已于第一时间发往疫区协助法国人民抗击新冠疫情。

今年1月以来，在抗击新冠肺炎疫情的关键时期，习近平主席同马克龙总统3次通话，充分体现出双方的高度互信以及中法关系的高水平。两国发扬彼此同情支持的友好传统，相互援助医疗防疫物资，为各国人民守望相助、共克时艰树立了榜样。在中国疫情防控最严峻时期，法国“一带一路美丽乡村联盟”向甘肃省发来了慰问信，这份珍贵的情谊让甘肃人民深受感动。

2019年10月，法国“一带一路美丽乡村联盟”主席岚明先生、副主席吉诺女士及其代表团一行访问甘肃省，并出席由唐仁健省长倡导的2019“一带一路”美丽乡村论坛并考察了意向合作项目基地。双方达成共识，将以本次论坛为起点，集合双方力量，发挥各自所长，共建美丽乡村，实现互利共赢。甘肃省将与法国“一带一路美丽乡村联盟”密切合作，举办2020年国际“一带一路”美丽乡村论坛。

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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