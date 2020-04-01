联合国难民署：全球难民急需援助应对疫情

在巴西马瑙斯一处避难所，联合国难民署工作人员帮助来自委内瑞拉的难民和移民练习使用洗手液。（联合国难民署供图）

人民网北京3月31日电 （记者李琰）记者从联合国难民署驻华代表处获悉，联合国难民署31日发布了该机构在实地行动中应对新冠病毒公共卫生事件和防止疫情蔓延采取的一系列措施。

“对目前这种前所未有的大流行病及其对难民和接收社区的冲击，我深感忧虑。新冠病毒危机已经对我们的行动产生重大影响，迫使我们迅速调整工作方式。在这种艰难的情况下，我们仍会不遗余力地帮助和保护难民。”联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪(Filippo Grandi)表示。

联合国难民署26日号召国际社会提供2.55亿美元资金，专门用于援助需要采取具体行动的重点国家，这是联合国更广泛呼吁的一部分。

格兰迪强调：“我们在疫情中的首要任务，是确保我们服务的人群被纳入应对方案并获得准确信息，同时我们会根据需要，对政府的预案和响应加以补充。”

尽管难民中已知和确认的新冠病毒感染病例数量尚不多，但全世界80%以上的难民和几乎所有境内流离失所者生活都在中低收入国家，其中许多国家的医疗、供水和公共卫生系统薄弱，需要紧急援助。

许多难民居住在人员密集的难民营或较贫穷的城市地区，缺少足够的卫生基础设施、清洁用水和个人卫生设备。格兰迪认为，这些地方的预防工作至关重要。

联合国难民署正在采取的措施包括:

·加强医疗和个人及环境卫生系统及服务，包括分发肥皂和增加供水。

·支持各国政府开展感染预防和卫生保健领域的应对行动，包括提供医疗设备和物资。

·分发庇护材料和核心救济物资。

·提供预防措施方面的指导和基于事实的信息。

·扩大资金援助，以帮助减轻新冠病毒对经济社会造成的消极影响。

·加强监测和干预，确保被迫流离失所者的权利得到尊重。

联合国难民署在非洲、亚洲、中东、美洲和欧洲的项目中正在执行这些干预措施。联合国难民署还与联合国伙伴合作，为制造业产能中断和边境关闭带来的物流问题寻找解决方案，包括加强地方和区域采购以及搭建空中桥梁等措施。超过100吨的紧急医疗援助物资日前已空运到乍得和伊朗。

格兰迪表示：“我们将继续在当地扩大关键的干预措施。但是为了做到这一点，我们现在需要及时和非专用的资金支持，包括对正在进行的人道主义行动的支持。协调一致的国际支持符合我们的共同利益，也绝对必不可少。”

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