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中国政府援蒙抗疫物资交接仪式在乌兰巴托举行

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3月28日，中国政府援助蒙古国第一批抗疫物资交接仪式28日在乌兰巴托国家宫举行。（右一为蒙古国副总理、紧急情况委员会主席恩赫图布辛）
3月28日，中国政府援助蒙古国第一批抗疫物资交接仪式28日在乌兰巴托国家宫举行。（右一为蒙古国副总理、紧急情况委员会主席恩赫图布辛）
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来源：人民网-国际频道  2020年03月29日15:59

人民网乌兰巴托3月29日电（记者霍文）中国政府援助蒙古国政府第一批抗疫物资交接仪式28日在蒙古国首都乌兰巴托国家宫举行。此次援蒙抗疫物资包括5016份核酸检测试剂、5000只N95医用防护口罩、5000只医用外科口罩、1000件医用一次性防护服。

中国驻蒙古国大使柴文睿、使馆公使衔参赞杨庆东、经济商务参赞宋学军，蒙古国副总理、国家紧急状况委员会主席恩赫图布辛、卫生部长萨仁格日勒、副总理办公室主任赛音娜、国家紧急情况委员会代理秘书长阿鲁恩布彦、外交部邻国局副局长图雅其其格等中蒙官员出席。

柴文睿表示，新冠病毒疫情是中蒙两国面临的共同考验。在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，中国人民团结一心、攻坚克难，取得了抗击疫情的阶段性重大成果。

柴文睿说，在中国抗击疫情的艰难时刻，蒙古国政府和人民给予了暖心支援，中方对此表示衷心感谢。中国人民不会忘记蒙古国人民的深情厚谊，将尽最大可能向蒙古国提供抗疫援助。正如习近平主席在日前G20峰会上所说，病毒无情人有情，面对病毒这个人类共同的敌人，我们应并肩作战，这也迫切需要国际社会开展密切合作。在全球抗击疫情的关键时刻，中国人民愿意贡献自己的智慧和力量。

恩赫图布辛代表蒙古国政府、国家紧急情况委员会、奋战在一线的医护人员和全体人民，向中国政府和人民表示衷心感谢。他说，中蒙是全面战略伙伴，两国是山水相连的友好邻邦。此次新冠病毒疫情切实检验了两国人民的深厚友谊。自疫情爆发以来，两国人民密切合作、互相支持，中国政府提供的及时有力的抗疫物资援助，为蒙古国战胜疫情增添了信心。相信在两国人民的共同努力下，一定能够早日打赢这场疫情攻坚战。

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(责编：杨牧、刘洁妍)
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