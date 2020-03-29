中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组抵达伊斯兰堡

人民网伊斯兰堡3月28日电（记者 丁雪真）28日下午，中国政府赴巴基斯坦抗疫医疗专家组抵达伊斯兰堡国际机场。专家组由国家卫生健康委员会组建、新疆维吾尔自治区卫生健康委员会选派，将协助巴方开展疫情防控工作。

巴基斯坦外交部长库雷西、国立卫生研究院执行主任阿梅尔·伊克拉姆、中国驻巴基斯坦大使姚敬等到机场迎接。库雷西在接受人民网记者采访时表示，“我代表巴基斯坦政府感谢中国政府和人民对巴基斯坦抗击新冠肺炎疫情给予的积极支持。疫情带来挑战，但守望相助让两国人民更加靠近彼此。中国为抗击疫情做出了巨大努力，中国人民所展现的决心和勇气令人钦佩。巴基斯坦正在学习中国的抗疫经验。”

据介绍，专家组由8名成员组成，分别来自新疆维吾尔自治区疾控中心、新疆维吾尔自治区人民医院、新疆医科大学第一附属医院、新疆维吾尔自治区中医医院，专业领域涵盖呼吸、重症、护理、检验、中医等。专家组主要任务是与当地医院和专家开展经验分享与交流，介绍中国抗疫经验，结合巴方防疫措施和诊疗流程，对巴疫情防控、患者治疗和实验室工作提供咨询，为巴医务人员和社区防控人员提供培训和指导等。

当天随机运抵的还有由新疆维吾尔自治区捐赠的一批医疗救治物资，包括1万只医用N95口罩、10万只一次性医用口罩、5000套医用防护服、12台呼吸机、5台除颤监护仪、1万份核酸检测试剂等抗疫医疗物资及药品。

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