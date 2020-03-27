俄符拉迪沃斯托克中国师生收到总领馆派发的口罩

人民网莫斯科3月27日电 （记者殷新宇）26日，身在俄罗斯符拉迪沃斯托克的436名中国留学生和孔子学院老师，每人收到了中国驻符拉迪沃斯托克总领馆发放的50只医用口罩。

中国驻符拉迪沃斯托克总领馆总领事闫文滨表示，俄罗斯当前疫情形势尽管存在一定的不确定性，但总的来说，俄罗斯采取的防疫措施是及时的，行动是迅速而有力的，疫情形势在世界主要大国中是好的。而使馆领区目前仅是3月24日在符拉迪沃斯托克市首次发现2例确诊病例，疫情形势是稳定、可控的。总领馆对于各种可能发生的情况都有预案。他说，已再次给领区所有相关高校校长写信，请他们进一步加大对中国留学生和老师们的照顾。

俄罗斯远东联邦大学孔子学院中方院长李芳介绍，孔院所有20名老师目前都在岗工作。随着这两天符市出现疫情，大家免不了有点心焦，因为当地已经很长时间就已买不到口罩。“此前，总领馆已经给孔院执行组织考试任务的老师发过一些口罩，昨天又通知要给我们普发口罩，而且一次就发50个，有的老师在微信群里表示都快感动哭了。总领馆的行动充分体现了国家对海外留学生和老师们的关心和支持，让大家更有信心留在本地安心工作。” 李芳说道。

记者看到，不少在学校领到口罩的学生在微信群和朋友圈中表示，总领馆能为每位留学生一次就发放50个口罩，令人非常惊喜和感动。

符拉迪沃斯托克中国学生学者联谊会成员、符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学学生王攀峰以微信方式给闫文滨写信表示：“请允许我代表我们学校广大留学生向总领馆表示衷心感谢。总领馆发放的口罩我们都收到了。这些防疫物资不仅能够切实地保护我们的身体健康，更让我们在异国他乡感受到党和国家的温暖，真正地体会到祖国母亲是我们的坚强后盾。我们所有人一定更加努力学习，不负韶华、只争朝夕，所有留学生都有信心与祖国一起夺取抗击疫情的最后胜利！”

据俄罗斯新型冠状病毒防控指挥部26日数据，俄罗斯累计确诊病例达到840例。

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