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建设银行捐赠3.5万只口罩支援意大利抗击疫情

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当地政府部门、民防部门及意大利人民向米兰分行送来了真挚的感谢信。
当地政府部门、民防部门及意大利人民向米兰分行送来了真挚的感谢信。
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来源：人民网-国际频道  2020年03月24日08:22

人民网米兰3月24日电（记者 韩硕）当前新冠肺炎疫情在欧洲肆虐，截至目前意大利已累计63927例确诊感染，6077例死亡，是欧洲疫情的重灾区。

为支持意大利抗击新冠疫情，积极响应总行号召，建设银行在欧洲的全资子公司——建行欧洲上下齐心、通力协作，由其所辖荷兰分行负责采购，巴黎分行协调物流，第一时间将大批医用口罩交付给建行欧洲在米兰的分行。

米兰分行在驻意使领馆的大力支持和帮助下，分别向疫情最为严重的贝尔加莫、维罗纳、曼托瓦、伦巴第省等政府部门捐赠口罩2.5万只，向倍耐力等意大利知名企业捐赠口罩1万只。这份爱心获得了当地政府部门、民防部门及意大利人民的暖心回应，向米兰分行送来了纪念徽章及真挚的感谢信。

经历过国内疫情的建行人刚刚完成了艰难的境内抗疫行动，此时此刻，对意大利人民的处境最能感同身受。怀着对这片土地的热爱，米兰分行还发挥金融科技术优势，充分利用建设银行跨境撮合平台，广泛发布意大利各类防疫物资需求信息，帮助意大利政府机构、当地企业从我国内采购医疗物资，全力投入当地抗疫。

据悉，建行欧洲目前已向包括法国、荷兰、西班牙、意大利、卢森堡和匈牙利在内的多个欧洲国家捐赠了各类医用防护物资，全力以赴支持欧洲各国抗疫工作。如今，疫情在意大利日益严峻，作为意大利中资企业，建行欧洲米兰分行积极落实抗疫号召、履行社会责任，与意大利民众、企业及政府机构用爱串联、携手抗疫，不仅展示了国际主义情怀，更体现了金融价值和大行担当。

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(责编：贾文婷、燕勐)
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