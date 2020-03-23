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东南亚第一支！中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组抵达金边

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出发前，专家组在广西南宁吴圩国际机场举行出征仪式。专家组供图
出发前，专家组在广西南宁吴圩国际机场举行出征仪式。专家组供图
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来源：人民网-国际频道  2020年03月23日11:10

人民网曼谷3月23日电（记者赵益普）当地时间23日上午8点40分左右，由中国政府派遣赴柬埔寨的抗疫医疗专家组包机抵达金边国际机场。这是新冠肺炎疫情爆发以来，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队，柬埔寨也成为获中国医疗专家支援的首个东南亚国家。

随同包机一道抵达的还有N95防护口罩、医用外科口罩、医用一次性防护服、红外线体温枪等柬埔寨急需的抗疫医疗物资。物资包装纸箱上印着中柬两国国旗，以及用中柬两国文字标明的“守望相助、中柬同心”。

柬埔寨卫生部部长蒙文兴、中国驻柬埔寨大使王文天以及柬埔寨当地华侨社代表赴机场迎接。中国驻柬埔寨大使馆商务参赞邬国权对本报记者表示，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗队选择了柬埔寨，这是落实习近平总书记关于加强疫情国际合作重要指示批示精神、充分体现人类命运共同体理念的重要举措，凸显了中柬同心抗疫、共克时艰的特殊友好关系。

中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组（以下简称“专家组”）一行7人，由中国国家卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）组建、广西壮族自治区卫生健康委员会选派。专家组7名成员的专业包括疫情防控、临床诊疗、实验室检测等。专家组负责人、广西壮族自治区卫生健康委员会保健局副局长艾翔告诉本报记者，专家组将以柬埔寨首都金边作为“主战场”，积极同柬方进行经验分享和交流，并具体指导疫情防控、中轻症患者治疗和实验室工作。同时，对当地我驻外使馆、中资企业人员、留学生和华人华侨开展医疗卫生指导和帮助。

艾翔表示，专家组正在同柬方沟通、确认在柬的具体工作和行程，将按照15至30天的时限来安排工作，同时也做好了“长期作战”的准备。

据了解，华为柬埔寨公司将为专家组提供华为云Welink设备和系统，帮助实现专家组与国内卫健委及相关医院专家的实时视频会议、知识信息共享、工作任务部署等，提升在柬疫情防控和治疗工作的效率。

柬埔寨卫生部发言人奥万丁此前表示，中国医疗专家将与柬方共享新冠肺炎诊治经验，积极帮助柬埔寨抗击疫情。截至22日晚，柬埔寨累计确诊新冠肺炎病例增至84例，治愈2例，尚无死亡病例。

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(责编：贾文婷、燕勐)
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