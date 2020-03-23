比利时迎来疫情复工后首趟中欧班列

人民网布鲁塞尔3月22日电 （记者 任彦）一列满载集装箱的火车日前缓缓驶入比利时根特港接驳枢纽站。这是新冠肺炎疫情爆发之后从中国大庆开出的第一列中欧班列，标志着因疫情而暂时中断的哈欧班列线路（大庆-比利时根特）在克服重重困难后正式恢复运行。

这列中欧班列满载41组集装箱，共运载123台由大庆工厂生产的沃尔沃S90汽车。据沃尔沃汽车亚太区供应链管理部门负责人钟晓鸣介绍，这是一款豪华轿车，是沃尔沃汽车出口到海外的一款主流车型。沃尔沃汽车大庆工厂拥有 “为世界制造高品质豪华汽车”的制造能力和工艺水准，是沃尔沃S90汽车全球唯一生产基地。

这些汽车在欧洲市场非常抢手，大都“名花有主”，客户分布于芬兰、挪威、荷兰、英国、比利时等国。作为中国首个、也是目前唯一一个将产品出口至欧美发达成熟市场的豪华汽车品牌，沃尔沃汽车出口遍布欧洲、美洲、澳洲、韩国、香港等全球超过70个国家和地区。

“虽然还有新冠肺炎疫情的威胁，但为了及时把汽车送到客户手里，我们克服了一系列困难恢复中欧班列的运营。”钟晓鸣告诉记者，沃尔沃汽车大庆制造基地召回了留在大庆本地过春节的符合复工要求的员工进行发车，并督促供应商积极配合当地防疫部门进行复工申请和审核，快速取得了复工批准。

据介绍，为了抓防疫、促复工，沃尔沃汽车大庆制造基地采取的主要措施有：各供应商对各自人员的运动路线进行记录，对来大庆人员每天进行体温检测并记录。对于途径或来自武汉或湖北其他地方的人员必须上报，并进行14天隔离观察；所有运输车辆必须在运输前填写《大庆市开复工企业运输计划表》，一车一表并提交高新区汽车局；所有供应商人员到达工厂门口时必须佩戴口罩、手套，进行体温检测，并用手机扫描填写沃尔沃汽车供应商出行和健康信息调查问卷；供应商卡车司机进场后各自装车，不和其他人员进行接触。如有问题，使用手机进行报告。

中欧班列恢复运营是一个系统工程。哈欧国际物流股份有限公司是沃尔沃汽车从大庆进行商品车出口的承运方，在此次中欧班列恢复运营过程中发挥了重要作用。哈欧国际物流股份有限公司副总经理颜洪告诉记者，为保证班列顺利发运，公司克服员工分布三省四地、办公楼封闭无法集中办公等困难，将春节期间延续的弹性工作转为正式复工。复工前，哈欧物流制定了复工方案和疫情防控预案，准备防护设备。复工期间，复工人员全部自驾到岗，逐一做好防疫知识和清洁消毒培训，每日两次对员工自驾工具进行消毒。每日对作业场所通风两次，每次30分钟。每日进行全员体温检测和行程登记，并禁止员工集中就餐，禁止擅自串岗走动。

除了保证人员及作业场所的安全外，哈欧物流还对承运的沃尔沃汽车商品车进行了特殊处理。特殊时期要有别于以往，防止车内被污染。汽车是高档商品，为防止酒精、84消毒液等对汽车内饰造成损伤，不能使用消毒剂，但特殊时期物资也很紧张。为了解决这个问题，哈欧物流大庆现场负责人商孟奇联系饭店，找来了一次性桌布，在接车时打开车门进行通风，商品车司机在基础防护的基础上用一次性桌布对所接触的方向盘、驾驶位进行隔离保护。

为了保证首班及后续班列的发运，也为了减少与外界接触，商孟奇带领现场全体员工在全部班列完成发运前，吃住都在厂房。现场办公环境艰苦无供暖设施，只能依靠电暖气；没有做饭条件，只能依靠方便面。

“真是没有想到，中欧班列这么快就恢复了运行，这让我再次领略到什么叫中国速度。”根特港接驳枢纽站业务发展部经理劳伦·科兰本对记者说，班列运营需要很多部门的协调配合，从生产厂家到物流公司，从铁路到海关，在疫情肆虐的非常时期，能有如此效率真是太不容易了。“这趟中欧班列恢复运营，给欧洲运来的不仅仅是中国制造的高品位轿车，更是中国人团结一心、攻坚克难的民族精神。对于欧洲客户来讲，搭乘这列班列而来的新车是一份特殊的礼物。”现在欧洲很多国家也受到新冠肺炎疫情的严重影响，如何统筹做好疫情防控和经济社会发展是一个巨大的挑战，在这方面中国政府和人民做出了表率。

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