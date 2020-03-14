乌兹别克斯坦总统视察中国援乌历史文化遗迹保护修复合作项目

修复后的阿米尔·图拉经学院恢复了往日风采（中国文化遗产研究院供图）

人民网努尔苏丹3月14日电（记者 周翰博）希瓦消息：12日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫抵达该国花剌子模州希瓦古城，视察了由中国援助修复的阿米尔·图拉经学院。

米尔济约耶夫表示，文化遗产是乌兹别克斯坦民族的宝贵财富，一砖一石都饱含丰富的历史信息，保护好文化遗产并传递给子孙后代是当代人的责任，为此将设立一所遗产保护修复学校。

陪同视察的希瓦市市长朱马尼亚佐夫表示，希瓦古城保护修复合作项目为当地旅游业发展注入了新活力。希望以现有合作为起点，开启乌中文物保护工作者交流与合作的新纪元。

阿米尔·图拉经学院修复项目是中国援助乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗迹保护修复合作项目的重要组成部分。该合作项目还包括哈桑·穆拉德库什别吉清真寺本体保护工程及环境整治工程，由中国文化遗产研究院负责实施。项目历时三年，已于2020年1月通过验收。

希瓦古城的伊钦·卡拉内城于1990年被列入世界文化遗产名录。阿米尔·图拉经学院位于伊钦·卡拉内城北部，是17至19世纪希瓦汗国时期伊斯兰宗教建筑的典范，具有重要的历史、艺术和科学价值，是乌兹别克斯坦民族历史的见证。饱经沧桑的阿米尔·图拉经学院一度出现地基基础不均匀沉降、墙体裂隙等多种病害。经过中国文物保护工作队与当地专家及技术工人的共同努力，修复后的阿米尔·图拉经学院重现了昔日的风采，成为各国游客争相“打卡”的网红景点。

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