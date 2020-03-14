马云首批援欧口罩抵达比利时

人民网布鲁塞尔3月13日电 （记者 任彦）“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”在首批马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会捐赠欧洲的抗疫物资包装上，写着意大利歌剧《图兰朵》一段咏叹调曲谱作为寄语。

当地时间3月13日晚，这批物资搭乘菜鸟包机抵达比利时列日机场世界电子贸易平台 (eWTP)枢纽，并在这里快速运往意大利红十字会。

据悉，马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会紧急筹集了180万个口罩和10万个病毒检测试剂盒，捐赠给意大利、西班牙等疫情严重的欧洲国家。

首批运抵列日机场的捐赠物资是50万个口罩，两天内完成通关，路上用了不到72小时。其他物资很快也将到达。负责此次跨境物流的eWTP秘书处代表陈天强在列日机场告诉记者，两家基金会将追加20万个口罩，捐赠给比利时。

eWTP由阿里巴巴首倡，旨在通过公私合作，孵化贸易新规则，共建数字经济基础设施，帮助中小企业和年轻人更便捷地参与全球贸易。比利时政府在2018年12月成为第一个参与共建的欧洲国家，列日由此成为创新的数字贸易枢纽。

列日位于欧洲中心地带，从这里出发的包裹最快5小时内便可送达法国、英国、德国、西班牙等主要市场。阿里巴巴集团与比利时政府在数字通关、保税备货、智慧物流等方面开展了一系列合作。

“在跨境运送抗疫物资遇到各种困难的情况下，我们了解到欧洲列日机场的eWTP枢纽运转良好，连起了一条生命通道。”马云在微博中表示。此前，欧洲华侨华人捐赠的上百万件口罩，比利时政府捐赠的呼吸机等物资，通过菜鸟包机及绿色通道从列日运抵中国。列日机场首席执行官吕克·帕通说，这个物流枢纽是高效运转的人道主义援助物资出口中心。

现在，欧洲疫情严峻，多个地区急需救援物资，列日枢纽价值再次凸显。比利时瓦隆大区投资促进署海外首席运营官康蓬年接受记者采访时表示，疫情给全球航空货运市场带来很大冲击，但列日机场的经营者们预测，这一枢纽的货运量接下来两个月无论如何都会翻倍甚至三倍增长。

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