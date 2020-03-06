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中国援蒙戈壁熊保护项目取得阶段性成果

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蒙古国西部地区在水源地洗澡的戈壁熊。（红外相机拍摄）（图片由中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所提供）
蒙古国西部地区在水源地洗澡的戈壁熊。（红外相机拍摄）（图片由中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所提供）
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来源：人民网-国际频道  2020年03月06日21:00

人民网乌兰巴托3月6日电（记者 霍文）据中国林业科学研究院网站6日发布消息，旨在保护蒙古国“国熊”戈壁熊及其生存环境，2018年正式启动的中国政府首个野生动物保护技术援外项目——“蒙古国戈壁熊技术援助项目”，目前取得了阶段性丰硕成果。

据该网站介绍，该项目由中国林科院森林生态环境与保护研究所承担，截止目前，中方派出技术专家组9批次60余人次；帮助蒙方在北京实地培训各层级野生动物保护的科技和管理人员2期共29人次；探索开展了为戈壁熊冬眠前后野外补食；实现了包括越野汽车、摩托车、笔记本电脑、红外自动相机、自动气象站、GPS、卫星电话等一大批援助物资运抵大戈壁保护区A区，并安装和投入使用。

该网站称，为掌握戈壁熊主要取食植物种群动态，已布设白刺、矮大黄、麻黄等植物监测样地20块、样线49条，鉴定野生植物50余种。中方科研人员还深入4.5万平方公里的大戈壁保护区A区，取得一大批极其珍贵的蒙古国戈壁熊栖息地生态环境质量评价研究、栖息地食用植物种群动态研究、栖息地生物多样性监测、基于DNA检测的戈壁熊种群数量研究的第一手材料，为项目后期工作奠定了坚实基础。

项目第一负责人、中国林科院副院长肖文发研究员说，据初步估计，通过中蒙双方共同磋商、科考调研、座谈研究、培训研讨和艰苦的长时间实地工作等活动，至少超过800人次相互参与，中蒙项目团队建立了深厚友谊。这次抗击疫情的关键时刻，蒙古国自然环境与旅游部牵头联合开启“永久的邻居-暖心支持”援助中国捐款行动，蒙古国科学院号召全体工作人员为中国捐款，就是最好的例证。

项目执行负责人、中国林科院自然保护地研究所所长金崑研究员说，我国在野生动物保护技术、装备、方法等领域的研发与应用已较为成熟，同时这些技术也正是蒙古国戈壁熊保护所急需。如项目已在戈壁熊重要分布区水源地、食源地、补食点等架设150台高性能红外自动相机，对戈壁熊及其伴生动物进行动态监测，利用影像数据处理技术，配合以分子生物学技术，对戈壁熊行为、种群数量、雌雄比例、成幼比例、竞争物种等进行评估，为下一步提出戈壁熊种群及栖息地保护管理措施等奠定良好基础。

据悉，蒙古国戈壁熊极度濒危。应蒙方要求，中方及时伸出援手，向蒙方提供了帮助，蒙方对此深表感谢。蒙方认为，这是有史以来首次对整个大戈壁保护区A区进行全覆盖调查监测，填补了该区域野生动物调查监测的空白。蒙古国自然环境与旅游部官员多次表示，中国政府援蒙戈壁熊保护的力度最大。蒙方对中方真诚、务实的援助深表感谢。

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(责编：徐祥丽、杨牧)
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