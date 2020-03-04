埃及苏伊士运河大学孔学开设“防疫抗疫小课堂”

人民网开罗3月3日电（记者周輖）由苏伊士运河大学孔子学院开设的“防疫抗疫小课堂”1日首次开讲，该校语言学院三年级和文学院四年级两个中文班约80名师生参加。

在课堂上，孔院教师为学生讲解了新冠病毒传播途径、七项个人防护措施、如何正确佩戴口罩等内容，并从武汉火神山、雷神山医院建设、当地小区居民管理和物资调配情况等多个方面介绍了中国对于抗击疫情做出的积极努力。在座的同学认真记录笔记，随后针对防疫措施与老师进行交流。课程结束后，同学们聚在一起，喊出了“中国加油！”的口号，以表达对中国的关心和支持。

参与课程的文学院四年级学生哈迪尔曾在华中师范大学学习和交换一年，她的很多中国朋友都在武汉。自疫情发生以来，哈迪尔每天都关注相关新闻，疫情的变化牵动她的心。“世界上没有哪个国家能在这么短的时间建成这样的医院。中国人很团结，很配合国家的防疫措施，不管是在武汉还是在其他地方，缺少物资的时候人们都能互相帮助。”她说，“中国付出了所有的努力，目前已经取得了不错的成绩，相信疫情很快就会过去。”

苏伊士运河大学孔子学院中方院长朱廷婷介绍说，增设“防疫抗疫小课堂”一是为了普及防疫知识，提高学生警惕性，指导学生做好疫情防护；二是为了向当地民众介绍中国抗击疫情的真实情况，让他们了解中国社会自上而下为了抗击疫情所付出的巨大努力和牺牲；三是为了让学生感受中华民族面对困难团结不息、众志成城的民族精神。据了解，埃及苏伊士运河大学孔子学院所有班级在2019-2020学年第二学期都增设了“防疫抗疫小课堂”，课堂每周3次，每次20分钟。

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