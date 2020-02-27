网站首页时政国际财经台湾军事观点领导人事理论法治社会产经教育科普体育文化书画房产汽车旅游健康视频知识产权
人民网>>国际

中国赴马里维和部队413名官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”

【查看原图】
联合国秘书长特别代表安纳迪夫先生在中国驻马里大使朱立英先生的陪同下检阅礼兵方队（中国第七批赴马里维和警卫分队 孙伯语摄）
联合国秘书长特别代表安纳迪夫先生在中国驻马里大使朱立英先生的陪同下检阅礼兵方队（中国第七批赴马里维和警卫分队 孙伯语摄）
12345
来源：人民网-国际频道  2020年02月27日18:25

人民网约翰内斯堡2月27日电 马里加奥消息：当地时间25日，位于马里加奥超级营地的中国维和部队营区里，中国第七批赴马里维和部队的413名官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”，以表彰他们为联合国维和事业做出的贡献。联合国秘书长马里问题特别代表、联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）团长安纳迪夫，中国驻马里大使朱立英，马里稳定团东战区司令朱劲松等出席授勋仪式。

仪式现场，礼兵方队、警卫方队、工兵方队、医疗方队等4支方队依次通过受阅区接受检阅。分列式后，嘉宾们为头顶蓝色贝雷帽、肩披金色绶带的维和官兵佩戴上联合国“和平荣誉勋章”。

安纳迪夫充分肯定了中国维和部队为马里和平事业作出的努力，他表示，中国维和部队克服重重困难，给在困境中的民众带来希望，为加奥作出了巨大贡献，是所有维和部队的骄傲。安纳迪夫先生还对中国全力以赴抗击新冠肺炎的能力表示赞赏。朱立英在讲话中表示，中方将继续履行大国责任和担当，在力所能及范围内为维护非洲和平、促进非洲发展做出努力和贡献。

据了解，马里位于撒哈拉沙漠边缘，气候条件恶劣，国内长期动荡，恐怖组织活动频繁。马里稳定团于2013年进驻当地，经常遭到极端分子制造的恐怖袭击，被认为是“世界上最危险的维和任务区”之一。中国第七批赴马里维和部队于2019年5月部署到任务区，警卫、工兵、医疗三支分队在任务区完成了警戒执勤、超营外围巡逻、施工抢修、伤员救治、医疗保障等多项任务。截至目前，这一批维和官兵已警戒执勤280多天，超营外围巡逻里程近1000公里，完成工程保障任务37项，接诊患者2400多人次。

中国维和官兵的表现多次得到马里稳定团总部、马里稳定团东战区的肯定，分管维和事务的联合国副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在今年年初对中国维和部队视察后表示，为完成马里加奥极具挑战性的任务，中国维和官兵作出了杰出的贡献，反映出中国对世界维和行动给予了强大支持，对中国军人的出色工作致以崇高敬意。（吕强 孙伯语）

分享到：
(责编：贾文婷、杨牧)
更多>>
社区登录
用户名： 立即注册
密  码： 找回密码
  
  • 最新评论
  • 热门评论
查看全部留言

图片新闻排行榜