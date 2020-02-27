中国赴马里维和部队413名官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”

人民网约翰内斯堡2月27日电 马里加奥消息：当地时间25日，位于马里加奥超级营地的中国维和部队营区里，中国第七批赴马里维和部队的413名官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”，以表彰他们为联合国维和事业做出的贡献。联合国秘书长马里问题特别代表、联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）团长安纳迪夫，中国驻马里大使朱立英，马里稳定团东战区司令朱劲松等出席授勋仪式。

仪式现场，礼兵方队、警卫方队、工兵方队、医疗方队等4支方队依次通过受阅区接受检阅。分列式后，嘉宾们为头顶蓝色贝雷帽、肩披金色绶带的维和官兵佩戴上联合国“和平荣誉勋章”。

安纳迪夫充分肯定了中国维和部队为马里和平事业作出的努力，他表示，中国维和部队克服重重困难，给在困境中的民众带来希望，为加奥作出了巨大贡献，是所有维和部队的骄傲。安纳迪夫先生还对中国全力以赴抗击新冠肺炎的能力表示赞赏。朱立英在讲话中表示，中方将继续履行大国责任和担当，在力所能及范围内为维护非洲和平、促进非洲发展做出努力和贡献。

据了解，马里位于撒哈拉沙漠边缘，气候条件恶劣，国内长期动荡，恐怖组织活动频繁。马里稳定团于2013年进驻当地，经常遭到极端分子制造的恐怖袭击，被认为是“世界上最危险的维和任务区”之一。中国第七批赴马里维和部队于2019年5月部署到任务区，警卫、工兵、医疗三支分队在任务区完成了警戒执勤、超营外围巡逻、施工抢修、伤员救治、医疗保障等多项任务。截至目前，这一批维和官兵已警戒执勤280多天，超营外围巡逻里程近1000公里，完成工程保障任务37项，接诊患者2400多人次。

中国维和官兵的表现多次得到马里稳定团总部、马里稳定团东战区的肯定，分管维和事务的联合国副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦在今年年初对中国维和部队视察后表示，为完成马里加奥极具挑战性的任务，中国维和官兵作出了杰出的贡献，反映出中国对世界维和行动给予了强大支持，对中国军人的出色工作致以崇高敬意。（吕强 孙伯语）

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