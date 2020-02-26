东京街头暖心一幕 在日中企协和黑龙江同乡会免费分发口罩

人民网东京2月26日电（吴颖、李沐航）“投我以木桃，报之以琼瑶”，伴随着一张捐赠桌的搭建完成，日前，一场向日本民众免费发送口罩的活动在东京新宿展开。在日中国企业协会与在日黑龙江省同乡会主动组织协会成员和同乡会华侨华人作为志愿者走上街头传递对日本的暖意，愿与日本民众面对疫情共克艰难，全力援助和支持日本人民打赢疫情防控阻击战。

疫情无国界，人间有真情。“国内新冠肺炎疫情牵动着所有华侨华人的心。在日中国企业协会愿主动履行企业社会责任，积极响应中国驻日本大使馆号召，组织在日中国企业捐款捐物。”在日中国企业协会会长王家驯对记者说。王家驯会长不仅在现场以个人名义进行了捐款，还带来了协会捐助的口罩，他表示，“疫情发生以来，日本政府和人民伸出援手，送给中国一批批的救助物资和暖心话语。知恩图报，是我们中华民族的传统美德，在日中国企业协会和在日黑龙江省同乡会希望能够回报日本人民对我们付出的真情和善意。愿中日携手共同应对并战胜疫情。”

春寒料峭，志愿者们在东京街头将这份来自中国的温暖，殷殷感恩情“实实在在”送到了日本人民的手中。疫情发生前，约70%的日本口罩都依赖于中国进口。日本疫情扩散的同时，又逢春天到来花粉症蔓延，民众对口罩的需要量也进一步扩大，口罩如今在日本国内相当紧缺。“在东京已经买不到口罩，超市及便利店的柜台均空空如也，我们收到口罩很开心。坏的是病毒，希望日本和中国共同努力度过这次难关。”三位收到免费口罩的日本年轻女性向记者表达了对中国的感谢。

危难时刻显本色，大事难事看担当。同样在现场以个人名义进行了捐款的中远海运日本的谭兵社长说到：“在这场疫情中，我们中国企业展现的是负责任的大国企业形象。在使馆和在日中企协的领导下，我们企业必须主动担当、积极作为，全力以赴打好疫情防控阻击战”。一个多小时的免费分发口罩过程中，代表在日中国企业协会和黑龙江省同乡会来到东京街头的各位志愿者将一份份正能量传递出去，传递中国人民的祝福，带给日本人民温暖和信心。

记者看到，志愿者们在准备分发口罩时，每个人都仔细用酒精清洁双手，把整盒的口罩拆开一张张单独进行包装。据介绍，这次活动中黑龙江同乡会准备了数量较多的口罩。新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，时刻牵动着在日华侨华人的心，黑龙江同乡会积极支援家乡紧急将捐赠物资送至国内。“面对疫情，我们在日华侨华人也希望将这份正能量传递给日本朋友，汇聚起攻坚疫情的强大力量，用实际行动共同抗击疫情。” 日本黑龙江同乡会会长王旭光郑重地向记者表达出传递暖意的意愿。

日本的新型冠状病毒感染人数不断攀升，在日华侨华人的爱心传递并不止于这次在东京街头免费分发口罩，名古屋、大阪各地也有中国企业、华侨华人志愿者团体纷纷表露真心，为两国间的互帮互助贡献自己的力量，在共同的疫情面前发生了许多温暖着中日两国人心的感动故事，收获了无数的感动。我们相信，战胜疫情的正能量一定能积少成多、聚沙成塔, 汇聚成中日携手抗击疫情的强大力量。

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