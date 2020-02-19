驻南非大使林松添就抗击新冠肺炎疫情举行第三次记者会

人民网约翰内斯堡2月19日电 （刘畅） 2月18日，中国驻南非大使林松添就中国抗击新冠肺炎疫情举行第三次记者会，积极宣介和回应南社会各界对疫情的关切。

南非国家广播公司（SABC）电视台、南非卫星电视5台(eNCA)、Newzroom Africa电视台，Power FM电台、702电台、Jacaranda FM电台、YouFM电台，非洲通讯社、《比陀新闻报》、《邮卫报》、《公民报》、《每日太阳报》、阿非利加语报纸Beeld，新闻24小时、独立传媒网站、每日独行者网站等南非主流媒体以及路透社等国际媒体，新华社、中央电视台、人民网、中国国际电视台（CGTN)、国际台、中国与非洲、凤凰卫视等驻南央媒、华文媒体等20多家媒体30余人与会。eNCA、Jacaranda FM电台等对记者会进行全程网上直播。eNCA并对大使进行了连线采访。

针对南非《商报》转载《金融时报》报道称中国早期应对疫情不力，甚至有些人公开批评中国采取的强制隔离措施违反了人权等错误言论，林大使表示，《金融时报》有关言论毫无依据，与事实严重不符，无视中国抗疫取得的积极成果，无视中国政府和人民所作的不懈努力，无视中国为遏制疫情向世界蔓延扩散所付出的巨大牺牲和作出的巨大贡献。这是现实版的《傲慢与偏见》。

疫情爆发以来，习近平主席、中国党和政府始终把人民的生命和健康安全放在首位，把疫情防控工作作为全国党政各级工作首要任务，迅速启动了全国联防联控机制并始终高效运行，开展了史无前例的覆盖全国隔离行动和最全面、最严格、最彻底的防控措施，迅速有效地遏制住疫情在中国境内蔓延，最大限度防控对外扩散，并为此付出了巨大代价,做出了巨大牺牲。

林大使并现场展示了中国驻南非使馆每日统计疫情数据和分析表，以详实数据阐述中国疫情防控取得的显著成效。林大使表示，目前中国全国和湖北疫情均出现了“两降一低一升”的积极态势，即新增确诊和疑似病例双双持续下降，死亡率保持低水平，治愈率显著上升。截至2月17日，全国每日新增确诊病例已从2月4日3887例下降到1886例；湖北以外全国地区新增确诊病例已从2月3日890例下降到79例。全国新增疑似病例已从2月5日5328例连续12天下降到1432例；湖北省已从2月2日3260例连续下降15天到788例；湖北以外地区新增病例已从2月6日2211例连续下降11天降至644例。截止2月17日，全国累计死亡1868人，病亡率为2.5%左右（SARS10%），湖北以外其他省份病亡率约为0.6%。2月12日以来，全国每天治愈人数超过1000人，2月17日达到1701人，已有12552名患者康复出院。在华上千万外国人迄今只有27人确诊，2人死亡。

林大使指出，新冠病毒是致命的传染病。疫情没有国界。中国有14亿人口，设想如果没有采取这般最严厉、最果断、最有效的全国联防联控机制，不惜代价坚决把疫情控制消灭在中国境内，今天的世界能这么安宁吗？

林大使说，2009年H1N1病毒在美国爆发肆虐时，蔓延波及全球214个国家和地区，多达6100万人感染，近30万人死亡。此次新冠肺炎疫情在中国严格管控下，全世界只有25国受到波及，且中国以外大部分确认病例是由于撤侨、邮轮等事件造成的。如扣除日本钻石公主号邮轮确诊病例454例，中国以外25个国家仅有300多例确诊病例。

林大使指出，中国付出巨大代价和牺牲，采取了史无前例的重大抗疫举措，不仅维护了中国人民和世界人民的健康和生命安全，也为世界公共卫生安全与人权事业做出了新贡献，树立了新典范和新标杆，赢得了世界卫生组织、联合国和一切不带政治偏见国家的充分肯定和高度赞赏。

针对舆论对南非公共卫生系统可能无法应对疫情来袭的担忧，林大使表示，中国采取了最全面、最严格的疫情防控措施，坚决阻断疫情对外扩散和传播，力争将新冠病毒控制消灭在中国境内。中国疫情防控结果已经充分表明，新冠病毒总体可防可控可治，关键是要早发现、早报告、早隔离、早治疗。在华南非公民迄今未发现确诊病例，南非境内并未出现确诊病例，非洲也仅有1例确诊病例。

林大使说，我们对南非的医疗设施、快速反应机制、专业精神和科学应对能力有信心。即使有个别少量疫情传入，南非完全有能力处置，不必恐慌。我们将通过非洲疾控中心及双边渠道继续加强联防联控合作，全力防控病毒向南非及其他非洲国家传播。

针对记者们关心在华南非学生的健康和安全问题，林大使表示，目前南非有3000多名留学生在中国学习（其中湖北省165人），无一确诊病例。在华上千万外国人只有27人确诊。事实再次证明，在华外籍人士此时留在中国，严格遵守中国的疫情防控措施是最明智、最划算、最安全的正确选择。而从中国撤回侨民既不安全、成本高又有风险，因为乘国际航班等公共交通长途旅行存在很大病毒感染传播风险。美国等一些国家撤走的不仅仅是本国国民，也带走了病毒，不仅威胁回国人员的家人、朋友健康安全，也扩散了疫情。

林大使说，在华人员的南非亲友家属对当前中国疫情及其家人安全有担忧，甚至提出希望南政府撤侨，这是正常、可以理解的。但请那些居家隔离的南非朋友们，每当要开口抱怨在华行动不自由之时，务必想想当前中国正处于疫情防控“战时”状态，限制你的自由就是为了保护你的生命健康安全；当居家抱怨物资供给不足、生活有困难之时，务必想想数以万计的中国军民医务人员和后勤保障队伍正在与疫情进行生死搏斗，为保障大家的健康和日常生活做出无私奉献和巨大牺牲。希望大家多一些相互理解和支持。中国已经并将继续全力确保每一个在华外国公民、包括南非公民，特别是留学生的健康和生命安全。

针对南华人华侨可能因中国爆发新冠肺炎疫情受到歧视的问题，林大使表示，中国政府要求每个出国的中国公民认真填写签署出境健康申报表，并在全国所有离境机场、港口等口岸实行体温监测，以确保出国人员不会将病毒带出境外，严防病毒输出。同时，中国驻南非大使馆和总领馆明确要求每个从中国回到南非的中国人要实行2周居家隔离，以防把病毒带进南非。如果有发热、咳嗽和不舒服现象，必须第一时间向使馆和总领馆报道，从而确保每一个回到南非的中国都是健康的。换句话说，在南非的中国人都是健康的，大家完全可以放心。此次新冠病毒疫情防控是人与自然的全球之战，需要我们相信彼此、共同携手应对，而不是用偏见、歧视和有色眼镜人为筑起隔阂的藩篱。

记者会持续2个半小时，记者们频频举手提问，林大使坦诚解答所有问题，受到一致赞誉。大家纷纷表示，中国大使馆多次就疫情举行吹风会，及时用事实和数据解答南社会关切，充分体现了中国的担当和负责任态度，堪称当之无愧的世界大国，南方相信并支持中国尽快战胜疫情。

当天，eNCA电视台、Jacaranda电台、702电台、新闻24小时网站等立即以“中国大使向南非各界介绍疫情最新情况”、“新冠病毒新增确诊病例和疑似病例均呈下降趋势”、“中国正全力遏制疫情蔓延”、“南非没有确诊病例”等为题，对记者会进行报道和评论，认为中国疫情防控已取得积极进展，有力保障了在华外国公民健康和生命安全，并对南非疫情应对能力保持信心。

(责编：刘洁妍、杨牧)