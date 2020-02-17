在日中国企业协会第二批捐赠物资送抵武汉

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明（左3）、在日中国企业协会会长王家驯（右2）、中国建设银行东京分行行长解陆一（左2）在医疗物资前合影，为武汉加油，为中国加油。(李沐航 摄)

人民网东京2月17日电（孙璐、李沐航）湖北省武汉市等多个地区发生新型冠状病毒感染肺炎疫情以来，中国驻日本大使馆高度重视，使馆第一时间启动应急机制。在日中国企业协会及华侨华人等也积极响应，踊跃捐款捐物。16日一早虽然下着大雨，但在位于东京都港区西新桥的在日中国企业协会内，全体工作人员仍以饱满的热情紧张而有序的搬送支援武汉的医疗物资，并在每箱物资上张贴为武汉加油、打气的标语。中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯、中国建设银行东京分行行长解陆一在现场进行调度以及搬运物资。

积极筹措医疗物资 全力支援武汉

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明在现场对在日中国企业协会第二次向中国捐赠物资给予高度肯定。宋耀明公使表示，各在日中资机构在第一时间自发行动起来，自觉投入到支援国内抗击疫情的工作中。在日中国企业协会发出《在日中国企业协会支援祖国、抗击新型冠状病毒行动倡议书》后，各机构积极响应，迅速行动，想尽办法，不讲条件、不计报酬，一边寻找货源，一边落实运输，打通通往国内的“绿色通道”。

迅速响应使馆号召 捐赠爱心物资

在日中国企业协会会长王家驯表示，协会积极响应使馆号召，现在仍与协会会员企业联系，筹措物资，力争将更多的医疗物资安全送抵武汉。本次所捐赠的医疗物资是以协会名义捐赠的第二批医疗物资，期间各会员单位也都通过不同渠道将医疗物资分批送往武汉。

王家驯介绍，协会积极与中国驻日本大使馆经济商务处联动落实运输渠道。目前，在日中国企业协会仍在积极筹措物资，为下一次捐赠做准备。

据了解，在日中国企业协会筹备的第二批物资已于16日下午由中国国际航空公司承运发往武汉。

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