布鲁塞尔上演巧克力时装秀

人民网布鲁塞尔2月13日电（记者 任彦）靓丽的模特身穿用巧克力糖果制成的裙装款款走来，现场的闪光灯亮个不停，T台两侧的观众纷纷举起手机拍下这惊艳的一幕。

当地时间13日晚，布鲁塞尔第七届巧克力沙龙在一场散发着甜蜜气息的巧克力时装秀中拉开帷幕。巧克力是比利时的一张靓丽名片，布鲁塞尔巧克力沙龙也成为甜品爱好者感受比利时巧克力独特魅力的一个重要窗口。本届展会有全球100多家巧克力生产企业和经销商参与，来自世界各地的甜品师、糕点师、时装设计师等现场献艺，让巧克力爱好者深度体验巧克力的丰富内涵。

免费品鉴各种口味的巧克力，现场观看可可大师的拿手绝活，亲手制作属于自己那一款的巧克力，聆听专业人士分析巧克力的发展趋势和成功秘诀……浸润在这香醇温馨的环境中，不仅可以让味蕾甜腻到麻木，还可以让头脑在香甜的风暴中激荡。

把巧克力穿在身上是一种什么感觉？挑战味蕾的时装秀又是一种什么感受？现场观看巧克力时装秀是许多布鲁塞尔巧克力沙龙慕名者前来的不二理由。今年，时装设计师和巧克力制作大师联手制作了15套巧克力裙装，把各色巧克力装饰与时装设计艺术完美结合，在浓郁的巧克力芳香中给观众带来一场视觉盛宴。“这是一个让人垂涎三尺的时装秀，是一次甜蜜而浪漫的约会。”有观众这样评述。

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