比利时大学生为中国抗击疫情鼓劲加油

人民网布鲁塞尔2月12日电 （记者 任彦）中国人春节时为什么把“福”字倒着贴？中国新年期间，人们认为打破东西是不吉利的。如果一个孩子打破了玻璃杯，他/她的父母会马上说什么？随着主持人的提问，台下许多人举起了手，表示知道答案。

这是2月11日晚在比利时法语布鲁塞尔自由大学举办的庆祝中国新年活动中互动游戏猜灯谜环节。除了现场问答，墙上还贴着一些灯谜。奖品是一个大大的中国结。来自玛丽哈普斯翻译学院汉学系的学生丽娜手捧一个鲜红的中国结对记者说，“我非常喜欢中国文化，春节那种热烈喜庆的气氛让我沉醉。”

活动由法语布鲁塞尔自由大学孔子学院和法语布鲁塞尔自由大学高等翻译学院共同举办。活动有两大板块组成，首先是两个小时的文化体验，然后是一个半小时的文艺表演。活动现场布置了书法、剪纸、皮影等中国新春文化展台，每一个展台前都围满了人，大家都想亲手感受一下中国文化的魅力。

一对老年夫妇在老师的指导下认真地学者剪纸，他们是孔子学院的学员，已经坚持学习汉语三年了。当剪好一个“春”字，他们说，剪纸很有意思，通过剪纸可以想象中国人剪窗花、贴窗花、过大年的喜悦。很多大学生跟着书法老师在学习写“福”字，来自高等翻译学院的一名女生拿着自己刚写好的“福”字对记者说，她的中文名字叫“夏天”，因为她的皮肤比较黑，“我去年去上海学习汉语四个月，我期待能有机会再去中国学习，我非常喜欢中国。”

独唱《康定情歌》、二重唱《地星撞海星》、小品《大房子》等节目精彩纷呈，赢得阵阵掌声。在文艺表演板块还播放了高等翻译学院学生们自拍自导的小品视频，不仅展现了他们的中文表达水平，也让观众领略到他们的独特创意。高等翻译学院徐建萍教授告诉记者，这是二年级学生的视频汇报演出，通过拍摄视频可以增加学生对汉语的兴趣，提高他们情景会话的能力。

整场活动最让人感动的是，大学生们在表演结束时，手持“中国加油”、“武汉加油”等打印好的汉字，齐声高喊：武汉加油！中国加油！观众席也一同高喊：武汉加油！中国加油！在采访中，很多学生都表达了中国抗击疫情的关切，他们认为中国政府采取的防控措施及时有效，一定能打赢这场战役。

孔子学院中方院长陆晓红对记者表示，今天天气很冷，原以为很多人不会过来，孔子学院很多上了年纪的学员专程赶来，就是想为中国抗击疫情表示支持，“我为他们的理解和支持所感动，真是患难见真情。我们将继续努力，做好促进中比民心相通的工作。”

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