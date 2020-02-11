宁静清澈的海水、惬意的岛屿别墅 希腊凯法利尼亚岛让人流连忘返

惬意的时刻，孩子午睡，阳光普照，泳池外就是无边无际的蓝色海洋。

在希腊凯法利尼亚岛（Kefalonia）南海岸的Villa Trapezaki Blue别墅，沙沙作响的橄榄树和海浪拍打着这里的静默，非常适合家庭、团体旅行或想要浪漫假期的情侣。

从别墅后面的阳光普照的山峦到地平线上扎金索斯（Zakynthos）的纯白色悬崖，这里的美景一览无余。没有汽车、没有手机，完全的平和，可以让人度过一个完美的假期。

这里距离岛上的机场仅20分钟车程，距海滩和一流的海滨小酒馆只有很短的步行路程，那里有令人垂涎的烧烤和希腊沙拉。

别墅里有充足的住宿空间，拥有通风、开放式内饰，并配有现代舒适的家具，楼上是舒适的可观风景的卧室，享有爱奥尼亚海的壮丽景色。

主人还提供婴儿床、高脚椅，以及一大盒小孩子玩的玩具。

别墅外面有一片纯净的草坪和果园，充满了美妙的香味。

令人难以置信的游泳池配有热水浴缸功能，适合在这里凝望大海，到了晚上，还可以烧烤新鲜的当地农产品。

尽管别墅提供了人们懒惰的池畔休息所需要的一切，但探索该岛南海岸的美景仍是一件很有吸引力的事。

在东部，卡特里奥斯（Katelios）长长的沙滩，以及浅浅的Millpond海湾，是小孩子嬉戏的理想场所。

阿索斯（Assos）是凯法利尼亚（Kefalonia）最美丽的村庄之一。

这里的Argostoli市场，可以让人度过整个清早的时光，购买新鲜的蔬菜，并在许多面包店里品尝美味的蛋糕。

距离海滩仅几步之遥的地方，拥有宁静而清澈的海水，是游泳和浮潜的理想之选。太阳温暖着脸，心里充满了喜悦，让人流连忘返。

还可以到户外徒步，在蜿蜒狭窄的道路上欣赏壮丽的山景。

此外，这里还有希腊最美丽的海滩之一是Myrtos湾，以及Melissani洞穴，是凯法利尼亚岛上最吸引人的景点之一。

(责编：崔越、杨牧)