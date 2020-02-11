联合国教科文组织向屠呦呦颁发生命科学研究奖

人民网亚的斯亚贝巴2月10日电 （记者 万宇）当地时间2月10日，非洲联盟峰会期间，联合国教科文组织与赤道几内亚政府在非盟总部向屠呦呦等三位科学家颁发生命科学研究奖。

这项名为联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖的奖励对象是为改善人类生活质量做出显著贡献的个人或机构，此次为第五次颁奖，另外两名获奖者为来自美国的生物医学专家加图·洛朗森和爱尔兰医学物理学专家凯文·麦奎根，三位获奖者将平分35万美元奖金。

联合国教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱说，屠呦呦教授为人类健康做出了特殊的贡献，她的成就是革命性的，利用中国传统中草药进行创新，发现了疟疾的克星--青蒿素，拯救了数百万人的生命。她的事迹还有助于提高女性科学家的地位。

洛朗森博士对再生工程做出了基础性贡献，他的研究广泛应用于临床生物材料开发、干细胞科学、纳米技术和药物传递系统。爱尔兰皇家外科学院的麦奎根教授研究开发了在日光杀菌净水技术，该技术能有效帮助贫困地区民众获得安全的饮用水，避免水传染疾病。

由于屠呦呦教授身体原因，中国驻非盟使团团长刘豫锡大使代为领奖。刘豫锡大使在发言中说，中国始终致力于为非洲公共卫生事业做贡献，中非共同抗击埃博拉疫情，帮助非洲国家消灭疟疾，建设大量医院和诊所，培训大量医护人员，助力非洲实现"联合国2030可持续发展议程"和《非盟2063年议程》发展愿景，加速构建更加紧密的中非命运共同体，建设一个更健康、强大和繁荣的非洲。

颁奖的赤道几内亚总统奥比昂向获奖者表示祝贺，他表示，设立这一项目的目的在于提高人们的生活质量，也要找出方法阻止传染病损害人类的健康。屠呦呦教授创造了一项奇迹。近来的新型冠状病毒疫情更突显出生命科学的重要性，希望科学家能也能尽快攻克这一难题。

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