2020新春园游会在洛杉矶举行

人民网洛杉矶2月8日电（记者王如君）2020年2月8日，中国农历正月十五，美国大洛杉矶地区的圣盖博市举办了喜庆热闹的2020新春园游会。当地政府官员、华侨华人以及社会各界民众前来共庆中国农历新年。

圣盖博新春园游会到今年已是第六届，每年都会吸引众多当地市民前来参与。今年的园游会内容丰富，传统的舞龙、舞狮自然最受欢迎。锣鼓喧天声中，瑞狮祥龙盛装入场，与现场观众热烈互动，有的忙不迭地拿起手机照相，有的伸手摸摸龙身、摸摸狮头，大家都想沾点新年的喜气。

充满中国特色的古筝、鼓乐、变脸以及歌曲舞蹈等节目同样引人入胜，每到精彩处，都会赢得雷鸣般的掌声和欢呼声。除了精彩的现场表演外，中国的传统美食更让观众流连忘返。剪饼果子、小笼包子、各式撸串等等，哪一样都能让人大快朵颐。

园游会还举办了以鼠年为主题的粉笔画比赛以及让孩子们参与的各种手工作坊，大受美术爱好者、有孩子家庭的欢迎。

圣盖博市市长卜君毅说，今年是圣盖博市第六次举办中国新年庆祝活动。在今年春节期间，中国发生了严重的新冠肺炎疫情，让人十分痛心，希望这场疫情快点过去。目前来看，整个洛杉矶地区只有一例病例，传染的机率很小，所以市政府坚持举行春节庆祝活动，让本市居民热闹一番，共同庆祝中国新年。

美国鹰龙传媒公司董事长苏彦韬表示，鹰龙传媒很荣幸携手圣盖博市举办新春庆祝活动。尤其是在今年这个特殊时期，我们洛杉矶地区的华侨华人以及其他族裔的朋友们都在关注中国疫情的发展，也在为武汉以及中国人民加油鼓劲。我们很感谢圣盖博市政府，为华裔、亚裔举办春节庆祝活动，希望今天的暄天锣鼓、祥龙瑞狮能驱散晦气、赶走病魔，给洛杉矶地区各个族裔民众带来美好、健康、快乐的鼠年。

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