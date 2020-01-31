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刚刚起飞！祖国派专机接滞留马来西亚的武汉同胞回家

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受访者供图
受访者供图
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来源：人民网  2020年01月31日18:05

应外交部的要求，1月31日，民航局将派出两架民航加班航班，由厦门航空执飞，分别从泰国曼谷、马来西亚哥打基纳巴卢运送滞留在当地的湖北籍旅客返回武汉。

厦门航空MF8664班机于当地时间下午4点35分抵达马来西亚哥打基纳巴卢机场。驻哥打基纳巴卢总领事馆领事王凯对记者表示，此班包机共载湖北籍旅客123名，旅客经过体检，体温均正常。旅客在机场还由国内随机医生做二次体检。总领事馆在机场给每人发了一盒口罩。

驻哥打基纳巴卢总领事梁才德在现场为大家加油鼓气：“我们一定能够战胜困难战胜疫情 ，希望大家怀有信心！回到武汉也一定要注意检测体温，如有不适，一定要第一时间去医院检查。希望大家身体健康！”

来自湖北武汉的沈智军是此班包机的乘客之一。他今年42岁，1月22日携一家5口从武汉到马来西亚旅游。“我们时刻关注武汉的情况，国内的情况。本来行程是26日回武汉的，但因武汉封城，只能经吉隆坡飞广州，后又因武汉籍被拒登机。”

沈智军表示，这次包机回武汉的信息是领事馆人员通知的。“本次祖国安排包机，我们切身感受到祖国的强大和祖国对人民的期盼的及时回应。现在领馆工作人员又在机场全程关心我们，我们倍感亲切，一扫这些天的忧虑。我爱我的祖国！”

沈智军说，他每天都和在武汉的家人联系，他们都安好，生活物资没有问题。“母亲跟我说做梦听到飞机的声音，以为我回武汉了。现在终于我可以回去了！武汉加油，中国加油！

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(责编：白宇、杨牧)

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