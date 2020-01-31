“中国文化夜”活动在纽约举办

人民网纽约1月30日电 （记者李晓宏）当地时间1月29日晚，纽约巴克莱中心的篮球看台座无虚席。伴随着中文播报，充满浓郁“中国风”的赛场上，布鲁克林篮网与底特律活塞的对战拉开“中国文化夜”活动的帷幕。

比赛开始前，中国驻纽约总领馆文化参赞李立言发表了新春致辞。巴克莱中心内，传统舞狮、书法、点心等春节元素，渲染着浓烈的气氛，让热情的球迷近距离体验中国年味。篮网队员身着专门设计的春节训练服登场，篮网舞蹈队也换上汉服，为观众带来别具一格的演出，庆祝中国新年。

赛事开始前，赛场上播放了纪念视频，缅怀近日去世的球星科比·布莱恩特。“在这个NBA大家庭持续为失去科比和他的女儿吉安娜而悲痛的时刻，我要感谢所有中国球迷在这场不幸中给予的支持。” 出席当晚活动的NBA总裁亚当·西尔弗表示，“我还要特别感谢崔天凯大使在社交媒体上向科比家人表达慰问，及其对科比为中美人民交流作出贡献的赞赏。”

“科比职业生涯众多重要成就之一，就是他2008年参与北京奥运会所获得的第一枚奥运金牌。”西尔弗说，“我陪同他和美国队度过了那年夏天。我知道这此经历对科比来说意义重大。他利用所有的机会欣赏中国文化和并观摩了北京周围的其他奥运赛事。”

西尔弗说，过去40年来，NBA一直通过人员之间的互动与中国保持着意义深远的联系。今年，所有30支NBA球队通过各种活动来庆祝中国新年。

“与此同时，我们也对中国人民抗击新型冠状病毒感染疫情深表关注与支持。”西尔弗说，“在这个非常困难的时刻，我们赞扬中国为抗击这一病毒作出的巨大努力和奉献，并尽我们的努力协助和支持中国的防控救援工作。我们的第一个项目是与中国人民对外友好协会的合作，将在未来几天内向一家武汉医院捐赠医疗用品和设备。”

据悉，NBA将提供价值1000万元人民币的捐赠，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

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