在法华人华侨、中资企业支援武汉疫情防控工作

人民网巴黎1月30日电（记者刘玲玲）自发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，在法华人华侨、中资企业也积极行动起来，募捐资金并联系相关供应商购置防护物资空运武汉，助力武汉防疫工作。

据了解，针对疫区医护人员防护物资紧缺的情况，中国建设银行欧洲有限公司巴黎分行第一时间启动医疗物资的紧急采购。在武汉大学法国校友会和当地华人华侨的协助下，全力组织货源，仅用两个工作日即采购到医用护目镜5000副、医用口罩57000个、医用防护服2000套、医用防护鞋套10000双、空袭消毒液1000瓶、医用手套2500双、医用洗手液1000瓶等价值近8万欧元的医疗物资。

这些医疗物资将分批次通过东航发往湖北慈善总会，随后分发至一线医疗机构。目前，第一批医疗物资已经于29日交付当地物流公司，于30日从巴黎启程。与这批物资同时发出的，还有建行欧洲总部采购的2500套高等级医护防护服。

中国建设银行欧洲有限公司巴黎分行总经理缪如林表示，国内疫情也牵动着海外中资企业的心。“我们动员一切力量、调动一切资源,通过各种渠道采购医用防护物资，希望为支援疫情一线工作作出力所能及的贡献。相信海内外华侨华人万众一心、众志成城、一定能够打赢这场疫情防控战”。

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