墨西哥友人自发声援中国抗击新型冠状病毒疫情

人民网墨西哥城1月29日电（记者 刘旭霞）1月29日，在中国外文局《今日中国》杂志社拉美分社举办的墨西哥友人交流活动上，墨西哥政届、学术界、企业界、媒体界代表等近40位嘉宾汇聚一堂，自发声援中国抗击新型冠状病毒疫情，表达对中国政府及时采取抗击疫情措施的支持，希望中国人民早日取得抗击疫情的胜利。

墨西哥国立新闻学学士学院院长特奥多罗·莱恩特利亚表示，疫情出现后，中国立即采取阻断疫区公共交通、建设专门医院、及时透明地报告疫情等措施，表现了中国政府在抗击新型冠状病毒中采取负责任的积极态度。

墨西哥中国商业科技商会主席阿玛波拉·格里哈尔瓦说，她10天前刚从中国回到墨西哥，亲身体验了中国政府为防止新型冠状病毒进一步扩散所采取的安全措施，并领悟到中国对待疫情的严肃态度，而且抗击疫情要从自我保护做起。她还表示，不能将卫生问题与贸易和外交等领域联系起来，中国商品出口到墨西哥必须要得到墨西哥相关部门的严格监管和卫生许可，消费者对待来自中国的商品大可放心。

墨西哥《改革报》商务主管赫拉尔多·拉腊表示，中国是一个强大的国家，中国人民团结一致，中国政府和人民在对抗疫情方面可成为各国学习的典范，墨西哥人民愿与中国人民共渡难关，中国抵抗疫情一定能及早取得胜利。

墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯·乌里韦称，中国在面对疫情时采取全面、及时和负责的态度，武汉作为疫情暴发区及时进入“封城”状态，并很快部署建设专门医院收治隔离病患，中国媒体真实报道疫情信息并向民众传达中国政府指示抗击疫情的意见和精神，相信中国人民很快能战胜疫情。

出席交流会的还有墨西哥参议院顾问阿尔玛·蒙迪奥拉、墨西哥国立自治大学国际关系中心研究员伊格纳西奥·马丁内斯、墨西哥前驻香港总领事罗尔丹、墨华社团主席阿方索·邱等。

交流会结束后，嘉宾纷纷在为中国加油的展板上题词，表达对中国人民的关切和支持。

(责编：刘洁妍、杨牧)