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伦敦东北铁路线路故障 列车大面积晚点和中断

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来源：人民网-国际频道  2019年12月03日09:37

人民网讯 当地时间2019年12月2日，英国伦敦，因英国伦敦东北铁路在约克和纽卡斯尔两城市之间列车线路发生故障，导致英国北部经过该路段的火车、包括从伦敦往返苏格兰首府爱丁堡之间的列车大面积中断。

从当地时间2日下午开始，从苏格兰阿伯丁和爱丁堡出发前往伦敦的列车全部晚点；乘客还需要中途在纽卡斯尔下车、搭乘大巴前往约克站，再换乘火车前往伦敦。数百名乘客在纽卡斯尔车站滞留排队等待大巴。从爱丁堡到伦敦原本近5小时的旅途，由于晚点和转车，可能延长至9到10个小时。

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(责编：崔越、刘洁妍)
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