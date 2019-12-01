中国驻乌克兰使馆参加基辅市国际妇女俱乐部义卖活动

人民网基辅11月30日电(记者 谭武军)11月30日，第27届基辅市国际妇女俱乐部慈善义卖活动在基辅奥林匹克体育场举行。中国驻乌克兰大使杜伟率使馆全体外交官和家属参加了此次义卖活动。

当天，中国使馆的展台格外醒目。展台以传统的“中国红”为主色调，红色的中国结、大红灯笼、一幅幅对联将展台装点得喜气洋洋，丝绸、茶具、生肖玩偶等工艺品琳琅满目，馆员们精心准备的牛肉、包子、油炸花生米、茶叶蛋等中国食品香味扑鼻，来宾纷纷驻足选购，慷慨解囊。馆员们在进行义卖的同时，还向观众介绍每一件工艺品背后的文化内涵。杜伟大使在义卖活动上表示，中国使馆每年积极参与此项慈善活动，今年中国展台规模大于往年，商品种类更加丰富，驻乌使馆妇女小组为此进行了精心策划和细致准备，付出了巨大努力。一天下来，中国使馆义卖展台再创佳绩，募得善款总额与去年相比翻了一番多。

冬季义卖活动不仅是一项慈善活动，还是推动各国文化交流的项目。慈善义卖现场人头攒动，各国的歌舞表演和特色文化展示让整个展厅充满着节日气氛。来自乌克兰国立柴科夫斯基音乐学院音乐孔子课堂的著名笛子演奏家李增光，与孔子课堂青年教师梁婉娉、顾雨蕾演奏了《京调》、《花好月圆》、《战马奔腾》、《查尔达什舞曲》等曲目，让现场的各国观众领略到中国传统民乐的独特魅力。

此次义卖活动共有40余个驻乌使团应邀参加，所得款项将全部用于慈善事业，救助乌克兰贫困妇女和儿童。

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