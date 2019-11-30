《中国—新长征》西里尔蒙文版首发仪式在蒙古国举行

人民网乌兰巴托11月29日（记者 霍文）由蒙古国著名汉学家其米德策耶翻译的《中国—新长征》画册西里尔蒙文版首发仪式29日在乌兰巴托中国文化中心举行。中国驻蒙古国大使邢海明、蒙古和平友好组织主席扎德格扎布、青岛出版集团董事长王为达、驻蒙使馆文化参赞李薇、中蒙文化教育暨社会发展基金会理事长代兴军等中蒙双方嘉宾近百人出席仪式。

《中国—新长征》画册以中国举世闻名的长征为主线，由中外知名记者和摄影师重返长征路，记录和报道以改革开放为起点的新长征，用图文的方式向读者介绍长征沿途省份在经济、文化、社会生活等各方面取得的巨大成就。该书成功出版发行，为蒙古国读者开辟了一扇了解中国的窗口。

邢海明表示，今年是中蒙建交70周年，双方举行了一系列的庆祝活动，《中国-新长征》画册西里尔蒙文版的成功发行，烘托了中蒙友好的热烈氛围，成为中蒙人文交流一道亮丽的风景线，为促进中蒙两国民心相通，增进两国人民友谊发挥了积极作用。

扎德格扎布说，在蒙中建交70周年之际，《中国-新长征》画册西里尔蒙文版成功发行，是两国文化交流的一件喜事。相信以此为契机，将会有越来越多的中国书籍走进蒙古国，为两国民心相通搭建桥梁。

王为达表示，青岛出版集团非常荣幸承担《中国-新长征》画册的出版任务，也愿意积极投入中蒙关系发展事业。今后青岛出版集团愿在图书出版、汉语教学等领域更多关注蒙古国市场，为两国人民交流搭建更好的平台。

其米德策耶说，《中国-新长征》是青岛出版集团海外推广的品牌项目。长征不仅在中国历史上具有重大意义的战略转移行动，也是人类历史上的伟大壮举，伟大奇迹。今天的中国人民正在弘扬伟大的长征精神，走好新长征路，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奋勇前进。

仪式现场，中蒙文化教育暨社会发展基金会与青岛出版集团签署了《战略伙伴协议》，就双方在蒙设立中文书架、举办展览等项目展开深度合作，以丰富中蒙两国文化交流形式。青岛出版集团还向中国驻蒙使馆、蒙古国家图书馆、蒙古国立大学等机构赠送图书。

仪式后，中蒙嘉宾共同观看了“影像中国”中蒙文双语图片展，展示了中国红军长征波澜壮阔的历史和长征沿途省份近年来取得的发展成就。

本次图书发布会及系列活动由中蒙文化教育暨社会发展基金会、青岛出版集团主办，中国银行乌兰巴托代表处、乌兰巴托中国文化中心联合承办。

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