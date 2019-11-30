中国第三批维和直升机分队高标准通过联非达团首次军事能力评估

人民网喀土穆11月29日电 当地时间11月27日，中国第三批维和直升机分队一次性高标准通过联非达团军事能力评估，这是该维和分队首次迎接军事能力评估。

此次评估组由联非达团司令部协同航空处空中行动部门、工程处、停火委员会、运输控制部门一行5人组成，区分任务授权、态势感知、作战行动、战备训练、行为纪律、平民保护、后勤保障、人员健康与福利8个方面，通过听取汇报、当面询问、查阅资料、实地查看等方式对分队遂行任务能力进行了全面检查评估。

评估组检查官按照业务分工对口看查了该分队软件资料，对分队在飞行前计划制定、飞行实施标准作业程序、如何确保飞行安全等方面所做的工作给予全面肯定。在分头展开过程中，随机询问了部分官兵联非达团使命、交战规则、平民保护措施等内容，对答如流的回复使空中行动部门参谋、来自泰国的塔萨蓬少校感到十分惊讶。

经过全面系统核查，分队执行任务能力和全面建设工作得到联非达团评估组组长、司令部高级参谋军官、来自埃及的中校飞行员艾哈迈德·穆罕默德的高度赞誉，他讲到：“中国军队的空中运输能力令我们感到敬佩，特别是你们飞行员的过硬飞行技术和专业敬业精神值得我们学习，我诚挚的恭喜你们此次评估高标准通过。”

（直升机分队张延栋、郝兆建供稿）

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