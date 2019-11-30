由中企承建的哈首都环城公路项目提前竣工

哈总理马明（左二）及部分嘉宾共同按下通车按钮（中国新兴建设供图）

人民网努尔苏丹11月29日电（记者 周翰博）由中国新兴建设作为总承包单位的哈萨克斯坦首都西南环城公路项目29日举行通车仪式。哈总理马明对参建人员的辛勤付出表示感谢。

哈首都努尔苏丹西南环城公路总里程34.4公里，是“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接重点项目，是哈萨克斯坦国家道路交通网重要工程，项目采用中国进出口银行优惠买方信贷作为资金来源，由中国新兴建设为总承包单位，当地企业哈德建设作为联合体成员方共同施工。

马明在通车仪式上发表致辞时指出，首都努尔苏丹环城公路按照设计规划实现整体闭合，极大地提升了路网运行效率，能够有效缓解市内交通拥堵，对首都交通建设具有里程碑式意义。

马明表示，相信以此次成功合作为基础，未来双方的务实合作一定会得到进一步深化。

据悉，在施工过程中，总承包单位中国新兴建设克服了资源短缺、文化障碍、暴雪严寒、地质缺陷等不利因素，较合同工期提前近4个月实现通车目标。目前，由中国新兴建设在哈承建的两个高速公路项目也在顺利推进。

哈工业和基础设施发展部部长阿塔姆库洛夫、努尔苏丹市市长库里吉诺夫以及来自建设单位、监理单位、施工单位的代表200余人参加了通车仪式。

(责编：徐祥丽、杨牧)