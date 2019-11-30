2019“惊喜泰国”东盟旅游体验贸易会在泰国宋卡举行

人民网宋卡11月28日电（记者赵益普）11月28日，2019 “惊喜泰国”东盟旅游体验贸易会在泰国宋卡府合艾国际会议中心举行，贸易会吸引了来自印度尼西亚、马来西亚等东盟国家的35家旅游企业，以及泰国本土的44家旅游企业参加。本次贸易会旨在向东盟各国推荐泰国南部的5个新兴旅游目的地：博他仑府、董里府、沙敦府、宋卡府和洛坤府。同时增进泰国与东盟国家的旅游合作，特别是泰国与印度尼西亚、马来西亚、新加坡所形成的“三角区域”的旅游业发展。

据介绍，目前泰国与印度尼西亚，马来西亚和新加坡之间的航空、公路、铁路、海上交通往来便利，过境手续也不断简化。多家廉价航空公司正在开辟该地区二级城市之间的新航线，渡轮条件的改善也促进了区域内部的海上旅行。泰国国家旅游局在南部地区开发了三条专门针对东盟游客的全新路线，涵盖健康旅游，女性旅游，公司团建，以及家庭休闲旅游。

泰国国家旅游局局长育他萨表示，为了确保更好地平衡入境泰国游客的总体分布，扩大泰国南部区域的旅游市场对泰国旅游业发展至关重要，这是2019年泰国旅游业发展的目标之一。作为今年的东盟轮值主席国，泰国在南部各府加强了基础设施建设，开辟了全新旅游线路，以吸纳更多东盟游客。根据泰国国家旅游局统计数据，2019年1月至9月期间，马来西亚、新加坡以及印度尼西亚入境泰国的旅游人数别为296万人、73.7万人、52.4万人。

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