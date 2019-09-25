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火影忍者主题体验区“NARUTO x BORUTO 富士 木叶隐村”现身富士急乐园

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富士急游乐园内的新区域“火影忍者 木叶隐村”。
富士急游乐园内的新区域“火影忍者 木叶隐村”。
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来源：人民网-日本频道  2019年09月25日15:46

人民网东京9月25日电（李沐航）随着进入秋季，日本的气温也逐渐变的凉爽。在这秋高气爽的季节，富士急乐园（FujiQ Highland）的新增项目--以日本超高人气动漫《火影忍者》为主题的“NARUTO x BORUTO 富士 木叶隐村”（简称“木叶隐村”）吸引着越来越多的游客前来体验。

“木叶隐村”占地2,600平方米，共分为7大区域。区域内设有“3D科学忍具道场”、“忍道馆”、“一乐”拉面、“甘美堂”、“忍术体验馆”、“万叶图片馆”、“火影忍者解谜”等。据工作人员介绍，在“木叶隐村”内，“3D科学忍具道场”最有人气，游客可以佩戴3D眼镜坐在自动运行的“战车”上与各人气角色互动，通过射击木桩、对战来感受“忍术”，同时根据射击不同移动物体或角色还可以累计分数，体验结束后，可以在出口处屏幕上看到所有体验者的分数排行，谁是“木叶隐村”的真正高手一目了然。

在“忍术体验馆”，还可以感受“火影忍者”为背景的各类忍术，如投掷手里剑、使用“螺旋丸”忍术等。而“火影忍者解谜”则需要考验“火影粉”的观察力和判断力，要想顺利通过“木叶学院”的考验，全程体验至少需要约60至120分钟。

值得一提的是，在“木叶隐村”内，“一乐”拉面的菜单也是完全按照动漫为背景制作的，如“忍 五大国拉面”、“一乐拉面 NARUTO螺旋丸特别料理”、佐助的“豪火球”辣味噌拉面等。

出了“木叶隐村”，在富士急乐园内还可以体验全长2,045米、最大下降落差达70米的过山车之王“FUJIYAMA”、总旋转数为世界第一的超大型滚轮式过山车“Eejanaika”、最大下落角度为121度的”高飞车“、加速度为世界第一的世界终极过山车“DODODONPA”、从52米自由落体的“跳楼机”以及惊悚的恐怖鬼屋“绝凶战栗迷宫”等。

富士急乐园是一座位于富士山脚下平原的游乐场，四周被大自然所环绕。从东京出发交通便捷，在新宿站、东京站、横滨站等车站可乘坐直达巴士，路程约100分钟。目前在园内设有大量被认定为世界纪录的“世界第一”游乐设施，可在此一边眺望富士山一边体验丰富多彩的游乐设施。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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