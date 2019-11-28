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大型人文艺术史诗《远古的呼唤》惊艳巴黎

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大型人文艺术史诗《远古的呼唤》惊艳巴黎
大型人文艺术史诗《远古的呼唤》惊艳巴黎
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来源：人民网-国际频道  2019年11月28日18:16

人民网巴黎11月28日电（记者李永群、刘玲玲）由中国文化院、国家大剧院主办，中国音乐学院承办的大型人文艺术史诗剧目《远古的呼唤》28日晚在巴黎市库尔贝瓦演艺中心上演。动人悠扬的中国风音乐，戏曲、武术、舞蹈、吟诗等丰富的艺术表现形式，现代化的舞台艺术效果……一个多小时的演出精彩纷呈，带领现场观众充分感受到中国传统文化的厚重魅力。

据介绍，《远古的呼唤》是一场集音乐、灯光、舞美和服装及多媒体等多种艺术手段为一体的大型综合艺术表演。由全国人大常委会原副委员长许嘉璐任总策划，中国音乐学院资深教授张维良任艺术总监，中国竹笛乐团担任演奏。此外，法国著名设计师法比安·伊里奥任舞美设计。毕业于法国国立高等装饰艺术学院的伊里奥将其艺术思维、创新概念带入舞台视觉中，使中国民族音乐与现代艺术在视觉和听觉上达到了完美结合。

整台演出通过音乐艺术的表现形式，结合中国戏曲、武术、诗歌、舞蹈等，展示以儒释道为主干的中国传统文化发展脉络和中国式哲学与价值，探索对人类生命意义的理解，唤醒对美好未来的向往。中国古老的埙、骨笛、古琴、古筝、琵琶、二胡等乐器搭配电子音乐、西洋弦乐，将中国传统文化元素通过音乐带入到一个广阔的空间，不仅为现场观众带来一场听觉盛宴，也使观众沉浸于无限想象空间中。

张维良在演出结束后接受记者采访时表示，很高兴看到这么多法国观众前来观看这一场中国传统音乐演出。《远古的呼唤》是一次对中国传统文化创新表达形式的大胆尝试，在民族器乐演奏的基础上融合昆曲、太极、古典舞等其他艺术形式及现代舞美设计，彰显了中国传统文化厚重的历史底蕴，也为探索中国传统文化的当代化和国际化带来全新的视角。

演出结束后，现场响起热烈的掌声与喝彩声。一名叫做阿德里安·鲍曼的观众对记者表示，整台演出蕴含着深厚的中国历史和哲学，不仅是一次艺术享受，也是一场学习之旅。“这是我第一次看中国传统文化风格的演出，十分震撼。”另一位名为爱博丽娜的观众告诉记者，“无论是音乐、舞蹈还是服装，都让我印象深刻。这场演出让我感受到中国传统文化的无穷魅力，也激发了我进一步了解和学习中国文化的愿望。”

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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