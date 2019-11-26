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巴拿马运河邮轮之旅（一）

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巴拿马运河邮轮之旅（一）
巴拿马运河邮轮之旅（一）
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来源：人民网-国际频道  2019年11月26日09:05

邮轮旅游是轻松、自由、闲逸的旅游方式，也是世界日渐流行的出游方式。过去十多年间，我们已先后6次选择邮轮出游，体会到它确是更适合退休老人的出行方式。此次巴拿马运河邮轮之旅已是我们第7次乘邮轮出游。2019年11月8日，我们全家乘挪威人“喜悦号”邮轮从美国旅游城市迈阿密出发、巡游大西洋加勒比海，全程9小时穿越巴拿马运河，抵达太平洋后向西北航行。在两大洋沿岸，先后踏访哥伦比亚、危地马拉与墨西哥三国的6个港口城市，最后在洛杉矶下船，结束16天丰富多彩、惬意快乐的航程

从迈阿密登上“喜悦号”。几个月前，两个女儿相商全家在11月乘邮轮航游大西洋、加勒比海、太平洋沿岸五国，观赏与体验全程穿越巴拿马运河是此行的重头戏。11月8日，我们和小女儿一家从加拿大多伦多乘加航飞到美国迈阿密，大女儿一家也于同日从美国硅谷飞到迈阿密。当日中午，全家在迈阿密机场会合后即前往邮轮码头、登上挪威人邮轮“喜悦号”，开始一次新的航游。登船后，我们到达预订的12层阳台房放下行李去享用丰富的午餐，之后熟悉邮轮环境。2016年12月，我们全家乘嘉年华“荣耀号”加勒比海四国游、也是从迈阿密起航的。下午4时，“喜悦号”缓缓离开迈阿密。站在邮轮15楼观景层，我们再次观赏迈阿密的蓝天白云碧海，观赏挺立着一排排棕榈树的海上公路，挥别风情万种的迈阿密，Key West岛的瑰丽景色又映入眼帘……邮轮很快驶入加勒比海域向南航行。

“喜悦号”载着4900多名游客，开启了全程16天的游程。此行除7个海上巡游日参与船上多姿多彩的各类活动外，仅就我们所选的项目，11月12日登陆哥伦比亚，游览了世界文化遗产卡塔赫纳古城；11月13日，全天全程穿越当代世界七大奇迹之一的巴拿马运河，观赏与体验长达82公里的巴拿马运河景观。邮轮穿过运河由大西洋加勒比海进入太平洋后，折向西北航行，先后在危地马拉格查尔港和墨西哥的阿卡普尔科、马萨特兰、瓦拉塔及卡波圣卢卡斯4个港口城市停靠，我们先后游览了另一处世界文化遗产——危地马拉安提瓜古城、观赏了墨西哥4个港口城市的醉人风景和令人惊艳的悬崖跳水表演……11月24日，邮轮抵达美国西部城市洛杉矶，走下邮轮，结束了愉悦而令人兴奋的航程，“喜悦号”巴拿马运河邮轮之旅至此画上句号。但在起航次日，由于风浪太大，邮轮未能停靠巴哈马大马镫岛，取消了原计划观赏大马镫岛水底雕塑花园的游览项目，令人略有遗憾。此行穿越巴拿马运河及所有登岸之旅均有专题记述，这里只分享在“喜悦号”邮轮上的见闻与感受。

挪威人邮轮首创“自由闲逸航游”新概念。名为“挪威人邮轮”（Norwegian Cruise Line, NCL），其实这是一家历史悠久、总部设在迈阿密的美国邮轮公司。它在全球10大邮轮公司中名列第三位，它拥有阿拉斯加、加勒比海、南美及亚洲多条经典航线，拥有永恒号、畅悦号、逍遥号、珍珠号、翡翠号、天空号、太阳号、喜悦号等14艘邮轮组成的豪华船队。它作为邮轮行业富有创新力的品牌，首创“自由闲逸航游”（ Freestyle Cruising）新概念，强调在海上为游客提供自由闲逸游的新体验，颠覆了邮轮行业固有的传统观念，抛开了要求客人正装出席“船长之夜”晚宴等规定，游客全程自由穿着，自由选择与参与自己喜爱的活动，自由式用餐，自助餐厅食物、咖啡与饮料24小时供应；邮轮甲板上摆满躺椅，让客人“躺着旅行”，充分体验自由就在“海天之间”。

“喜悦号”，挪威人邮轮新成员。“喜悦号”是由挪威人邮轮公司设计、斥资10亿美元由德国制造的新型旅游客轮，2017年夏季于中国首航，让中国游客在日本、韩国的航线上获得“海上头等舱”的顶级游轮体验。一年后，该邮轮公司调整航线，“喜悦号”改为加勒比海和巴拿马运河、南美航线。这艘邮轮是该公司有史以来最大的客轮之一，其排水量16.8万吨、总长度333米、寛41.4米，拥有20层甲板楼层。邮轮客舱温馨舒适，分大套房、阳台房、海景房和内舱房4大类，可接载游客4906人；客舱内浴室、独立温控器、衣柜、沙发、梳妆台、电视、电话、冰箱、煮咖啡机、保险箱一应俱全，无论内舱或豪华套房的客人，均能享受同等的悉心服务。

邮轮24小时提供美食。船上有20多间酒吧和咖啡室，共有15间餐厅，除曼哈顿、Savor、Taste等4间免费餐厅外，拥有731个座位的免费悦园自助餐厅更受游客青睐，游客在进餐同时可欣赏波澜壮阔的海景，观赏大洋中的日出日落；此外，还有日、美、德、法、意等10个收费餐厅，可满足不同游客的需求。邮轮设施齐全，有5个泳池、温泉按摩池与儿童水上乐园，还有健身房、步道、双层卡丁车、镭射枪游戏室及各类球场，喜悦剧院、电影院、歌舞俱乐部、棋牌室、艺术画廊和喜悦名门娱乐场都是游客喜欢的娱乐场所；16层悬在甲板外的旋转水道和封闭旋转水滑梯，是“喜悦号”独特的新设施，许多老年游客也勇敢尝试。船上还有华丽的服务中厅、舒适的观景层、环球免税购物中心（shopping center）、照相部，还在海上巡游日举办艺术或健康讲座。喜悦剧院演出的歌舞剧《轻松的脚步》、综艺情景剧、魔术、单口秀等节目很受游客赞扬。“喜悦号”就是一座“海上度假村”和大型游乐场。船上共有来自世界70多个国家的工作人员1794人，他们都经过严格的职业训练，在邮轮上不间断地周到服务，为游客带来无限喜悦与欢乐。

“喜悦号”13层还有一个医疗室，为游客的意外伤痛提供医疗服务，也负责为游客的突发重症联络救援。11月17日，邮轮离开危地马拉格查尔港，正向西往墨西哥的阿卡普尔科港行驶，不料当日中午一位老年女性游客糖尿病急性发作，各项指标突然升高危及生命，邮轮加速行驶并临时靠岸，及时联络墨西哥海岸急救船将病人接走，邮轮医生全程护送这位游客到当地医院救治。当病人转移到急救船时，邮轮上目睹全过程的游客响起热烈的掌声。

据悉，近期挪威人邮轮在久负盛名的世界旅游奖评选中，连续8年被评为“欧洲最领先邮轮”品牌，第三次被评为“加勒比海领先邮轮”品牌，且第四次获得“世界领先大型船舶邮轮”品牌的殊誉。就我们此行体察而言，“喜悦号”确是一艘值得乘游、体现“自由闲逸航游”创新概念的新邮轮。邮轮自身就是一个旅游目的地，喜欢“躺着旅行”的朋友，快登上现代

化邮轮，在海天之间随心所欲享受自由闲逸的假期吧！ (冯 霄/文 于世文/摄)

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(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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