假期就像你的蜜月！浪漫的旅行目的地

普吉岛的Amanpuri，意思是“和平之地”，位于普吉岛的西海岸。

你的假期缺乏浪漫吗？你想和谁一起度假？

普吉岛的私人村庄、爱尔兰的度假美食庄园，以及马尔代夫的白色的沙滩和摇曳的棕榈树，这些旅游目的地或许能给你带来灵感。

普吉岛Amanpuri

普吉岛的Amanpuri，意思是“和平的地方”，感觉更像是一个私人村庄，唯一的干扰来自具有异国情调的鸟类和夜间牛蛙。

这里安宁、私密，位于普吉岛西海岸，可以俯瞰安达曼海的私人岬角。拥有这43栋别墅和40个凉亭，都散发着浪漫的建筑风情。

客人在这里可以享用丰盛的早餐，包括康普茶和活力十足的冰沙、品尝泰式茶和蛋糕，以及在五个专门提供泰国、日本和欧洲美食的露天凉亭之一中享用烛光晚餐。

别墅25和26可直接通往海滩。许多人很喜欢老式的别墅，有些则喜欢富丽堂皇的别墅。

浪漫时刻：你可以乘私人船去游览攀牙湾（Phang Nga Bay）、带宝贝在附近的海滩上欣赏日落，或者只是在苏林（Surin）或邦图湾（Bangtoo Bay）的隐藏海湾周围划皮划艇。

每座梦幻般的别墅都有热情的专职服务人员和一位厨艺精湛的厨师长。

爱尔兰阿黛尔庄园

爱尔兰的阿黛尔庄园（Adare Manor）这是一所罕见的“日历房子”，装饰有365块带铅玻璃的窗户、52个华丽的烟囱、七个石柱和四座炮塔，以代表一年中的年、周和四季。

这也是美食天堂。你可以在Long Gallery享用华丽的早餐、在Adare享用酒吧午餐，然后在橡树厅（Oak Room）的烛光闪烁下享用浪漫的晚餐。

庄园中的许多房间都有凸窗，可欣赏到草坪和美丽的迈格河（River Maigue）。

浪漫时刻：你可以在840英亩土地上骑自行车以及观看私人猎鹰表演。

马尔代夫Joali

白色的沙滩、热带花卉和摇曳的棕榈树，周围是印度洋波光粼粼的蓝色海水。Joali在Raa环礁的中心地带，从马累（Male）出发，乘坐令人兴奋的45分钟水上飞机便可到达这个私人岛屿。

你可以在别墅中享用早餐、在海滩上赤脚享用午餐、在以地中海为主题的贝利尼斯（Bellinis）的星空下用餐，或在水上日本料理餐厅Saoke中用餐。

所有别墅均设有无边泳池和原创艺术品。浴室有一种浪漫的享受，宽敞的室内浴缸足够容纳两个人，而户外淋浴则则使人流连忘返。

浪漫时刻：整天躺在吊床上放松身心。你还可以逛街、潜水，或者参加传统的一日游，然后享受马尔代夫的日落，这是个珍贵的时刻。

每栋别墅都设有管家服务，从星光下的烛光晚餐到潜水之旅，他都会为你安排。

(责编：燕勐、杨牧)