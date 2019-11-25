“中国馆”首秀全球可持续科技创新大会

人民网布鲁塞尔11月24日电 （记者 任彦）为期3天的第三届全球可持续科技创新大会22日在布鲁塞尔闭幕。首次作为大会联合主办方，中国科研机构负责组织能源专场，并在大会首次设立“中国馆”，集中展示中国在海洋能、地热能和太阳能等新能源领域的最新科技成果。

全球可持续科技创新大会由比利时弗拉芒技术研究所创办，首届大会2017年10月在布鲁塞尔举办。从创办以来，全球可持续科技创新大会每年举办一届。大会围绕2030年联合国可持续发展目标设置议程，重点关注气候、教育、能源、健康、海洋和水管理六大全球性主题。大会采取论坛和展会相结合的形式，传播可持续发展的先进理念，展示可持续发展的解决方案。

“本届大会的一大亮点是中国的深度参与。”全球可持续科技创新大会组委会政策部主任菲尔勒·方德沃得在接受人民网记者采访时表示，在上两届大会上，中国人主要是作为参观者与会，而在本届大会上则是作为大会联合主办方与会，“在实现联合国可持续发展目标方面，中国走在了世界的前列，为其他国家做出了很好的表率。在能源和科技创新领域，中国也是世界的领导者。对于全球可持续科技创新大会的成功举办，中国是不可或缺的。在实现联合国可持续发展目标的过程中，我们现在迫切需要的是行动，马上行动，中国在行动力上值得称道。”

据悉，全球可持续科技创新大会组委会专门到中国去寻找合作伙伴。经过实地调研，组委会最终确定与中国科学院广州能源研究所（广州能源所）进行合作。广州能源所在新能源与可再生能源领域取得一系列科研成果，在海洋能技术应用上处于世界领先水平。

本届大会设立六大主题论坛专场，其中的重头戏“能源专场”由广州能源所、比利时弗拉芒技术研究所、中国国家能源集团北京低碳清洁能源研究院和陈清泉院士科创中心共同主办。该论坛还分设四个分会场，分别聚焦气候变化与能源转型、现代区域能源解决方案、海洋能和地热能，来自中国的科学家在会上就相关议题阐述中国理念和中国方案。除此之外，广州能源所还联手国家能源集团北京低碳清洁能源研究院设立了“中国馆”，以视频、海报等形式形象展示中国在可再生能源领域所取得的最新研究成果。

“中国馆”展示的新型半潜式波浪能养殖平台技术吸引了很多记者的目光。据广州能源所所长马隆龙介绍，“我们自主研发的新型半潜式波浪能养殖平台主要得益于我们在波浪能领域的技术研发能力，在波浪能到电的转化效率上我们领先世界平均水平一大截。”来自英国和葡萄牙的参观者对这项技术非常感兴趣，计划与广州能源所合作，引进该技术成果。

“与西方发达国家相比，中国在海洋可再生能源研发领域起步较晚，但发展速度非常快，用了将近10年的时间就追赶了上来，在部分领域还还成为领跑者。”中国自然资源部国家海洋技术中心副主任彭伟对人民网记者说，目前中国在海洋可再生能源技术领域有三个方面处于世界领先水平，一是海洋能资源的调查和评估，二是海洋潮流能的研发，三是波浪能应用。

“我受邀连续参加了三届全球可持续科技创新大会，本届大会让我印象最为深刻的是，与会人员普遍认为，要保障联合国可持续发展目标如期实现，一要充分利用科技创新成果，二要加强国际合作。”中国驻欧盟使团公使衔参赞王艳深有感触地表示，“中欧都非常重视可持续发展，以全球视野谋划和推动创新，双方在科技创新领域的战略契合度高，合作意愿强，已建立了务实有效的合作交流机制。“联合国可持续发展目标的实现是建立人类命运共同体的需要，为了建设一个更加美好的人类家园，世界各国需要携手同行。”

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