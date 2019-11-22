扩大边境经贸交流 促进共同繁荣稳定

人民网腊戍11月22日电 （记者 李秉新）由中缅双方共同举办的“首届缅甸（腊戍）中国（临沧）边境经济贸易交易会”日前在缅甸联邦共和国掸邦腊戍市开幕。缅甸商务部、掸邦，我国云南省临沧市，以及中国驻缅使、领馆有关官员出席了开幕式。

缅甸商务部长丹敏在开幕式上讲话说，边境贸易在缅中双边贸易中占有很大比重，此次交易会是一个吉祥的活动，体现了缅中贸易发展和友好合作。目前两国正共建“一带一路”，临沧和腊戍都位于中缅经济走廊汇集点，都是即将迎来快速发展的重要城市。此次交易会能进一步提升两国双边贸易水平，进一步扩大投资规模，进一步拉近两地企业家之间的友好关系，两边人民应该利用好这个平台，努力推动地区经济发展。

中共临沧市委委员、书记杨浩东在致辞中表示，今天我们相聚在腊戍、相约首届边境交易盛会，这是腊戍市与临沧市，掸邦与云南省，乃至中缅两国睦邻友好伟大进程中的一件大事、喜事。缅甸是一个伟大的国家，一个美丽的国家，一个充满生机活力、拥有悠久历史和灿烂文化的国家。掸邦资源丰富、生态良好、区位优势明显，在缅甸发展中有着十分重要的地位。此次盛会是双方落实习近平总书记和昂山素季国务资政对中缅全面战略合作伙伴关系达成共识的具体行动，是中缅 “一带一路，胞波同行”的具体体现，它必将成为“一带一路”和中缅经济走廊上的一张靓丽名片，必将载入中缅命运共同体的史册，必将成为中缅“胞波”友谊的平台和载体。

中国驻缅甸使馆和驻曼德勒总领事馆官员都前来祝贺，他们都表示近年来，在两国领导人共同引领和推动下，中缅关系发展势头强劲，各领域合作不断扩大。中缅两国经济互补性强，经贸合作日益深化。明年将迎来中缅建交70周年，愿双方携起手来，共同落实好两国高层共识，进一步推进各领域务实合作，更好造福两国人民。

经贸交易会在热烈气氛中开幕，当晚还举行了中缅文艺节目表演，经贸交流加上文化交流进一步促进了两国人民心灵的沟通。与会的缅甸掸邦果敢自治区政府主席赵德强对记者表示，该自治区毗邻临沧市，是清水河口岸所在地，区位优势明显，愿搭乘“一带一路”倡议和中缅经济走廊快车，加快当地经济发展，减少贫困，让勤劳善良的果敢人民也过上富裕的日子。

掸邦军区高层将领也应邀前来参观经贸交易会，显示出有关各方对此次活动的重视。虽然不久前当地还曾发生过零星冲突，但一心一意谋发展，齐心协力奔小康已是人心所向，不可阻挡。此次活动让当地人民坚信，发展经济，消除贫困是解决问题的治本之道。

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