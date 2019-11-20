华盛顿民众依依惜别旅美大熊猫“贝贝”

人民网华盛顿11月19日电（记者 郑琪 张梦旭）当地时间19日，出生在美国的旅美大熊猫“贝贝”正式踏上了回归中国之旅。连日来，“贝贝”即将离开的消息成为美国媒体争相报道的一件事，许多民众从全美各地来到美国国家动物园同“贝贝”告别，祝福它在中国的新生活一切顺利。

按照美国国家动物园与中国野生动物保护协会之间的大熊猫繁育协议，在美国出生的大熊猫将在4岁时回中国。“贝贝”出生于2015年，今年8月22日满4周岁。19日中午12点整，搭载“贝贝”的货运专机从杜勒斯国际机场启程飞往中国。抵达目的地成都后，“贝贝”将被送往中国大熊猫保护研究中心雅安碧峰峡基地，进行约30天的检疫隔离。

过去4年来，“贝贝”一直是华盛顿当之无愧的大明星，许多公众对“贝贝”的成长故事如了如指掌——是“美香”和“添添”的第三个孩子，出生时曾有双胞胎同胞；满周岁抓阄时，妈妈“美香”出手替它抓了一个中国结；一岁多时经历了一次手术，兽医从它的肠子里取出了一团未完全消化的竹子……据园方介绍，该园的大熊猫网络直播每年吸引约1000万人观看。

为了让更多公众有机会向“贝贝”告别，美国国家动物园安排了超过一周的送别活动，还特制明信片供民众为“贝贝”留下祝福，所有明信片随“贝贝”一起被送往中国。16日、17两日上午，大熊猫馆还为“贝贝”精心准备了送别大餐——重约20公斤的冰蛋糕。19日“贝贝”启程回归中国的全过程，园方都在社交媒体进行了直播。

“贝贝”的旅行方案也是精心设计的。特制的旅行箱由钢铁和有机玻璃制成，重约360公斤。为了让大熊猫适应旅行箱，饲养员早早就开始引导“贝贝”在箱内行走，随后又逐步让它在关起门的箱内待上一段时间，以顺利度过16个小时的飞行。园方还为“贝贝”准备了丰盛的航空餐——30公斤竹子、苹果和梨、竹叶饼干、煮熟红薯和水。

自“贝贝”出生后就一直照顾它的饲养员劳里·汤普森和美国国家动物园首席兽医唐·奈弗陪同“贝贝”一起飞往中国，以全程观察它的状态。“我会在那里呆上3天，帮助它适应新环境，和它的新饲养员交流。‘贝贝’不懂中文，但是大熊猫非常擅长学习手势。我们做的任何训练通常都是手势，所以它很快就会适应新环境。”劳里告诉记者。

过去几周来，无论是华盛顿的出租车司机，还是路上巧遇的行人，同记者谈起“贝贝”，言语间满满都是不舍。据园方介绍，仅刚刚过去的这个周末，就有约12000名公众前来熊猫馆同“贝贝”告别。

凯西·哈斯金斯是佛罗里达州蓝多湖市一所小学的助教，她带着该校二年级120多名学生的签名海报和祝福贺卡专程飞来华盛顿，将海报和贺卡转交园方。她告诉记者，自己最近刚给孩子们介绍了大熊猫保护的知识，孩子们因此都理解了大熊猫回归中国的重要性。“现在孩子们都想去中国，有学生还立志将来要当大熊猫饲养员。”哈斯金斯说。

来自弗吉尼亚州的黛比·巴拉德头戴大熊猫帽子，书包上挂着大熊猫水壶和照片。“我每个月都至少会来动物园大熊猫馆两到三次，我是看着‘贝贝’长大的，我理解他为什么必须离开，但要跟他说再见太难了。大熊猫的长相、体态和动作是如此可爱，这也是人们为它着迷的原因。希望‘贝贝’去中国以后能‘子孙满堂’。”

玛莎·哈尔伯施塔特与爱人凌晨3点就从宾夕法尼亚州出发，驱车前来华盛顿给“贝贝”写了明信片。“‘贝贝’出生那天我就在动物园，随后一直关注着它的成长。我们非常爱它，我们会想念它。”

执行“贝贝”归国飞行的机长约翰·亨特已有35年的飞行经验，此次是第5次参与“熊猫快运”。亨特对自己能承担这次飞行任务倍感荣幸，表示已同机组团队和大熊猫护理团队详细研究了飞行方案，确保将“贝贝”平安地送回故乡。他在临飞行前对记者说，“贝贝”在美国这4年时间里，美国人民都很喜欢它，与他结下了深深的依恋关系。

“我们与中方的合作，在动物保护的历史中堪称典范，”美国国家动物园园长史蒂文·蒙福特对记者说，“这再次证明，如果专注于知识分享，就能取得巨大进步。我们已经这么做47年了，相互提升了对于大熊猫的了解……故事还没有结束，在大熊猫能够在野生环境中安全生存以前，我们的工作就不能结束。”

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