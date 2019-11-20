世界音乐周2019 ——“非洲与世界”青少年音乐交流活动在京落幕

人民网北京11月19日电 （记者 李琰）为期5天的“世界音乐周2019”系列活动18日晚在北京圆满落幕。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心党委书记、主任郭新保，中央音乐学院党委书记赵旻出席了当晚在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心未来剧院举办的闭幕式音乐会。

本次音乐周由中央音乐学院与中国宋庆龄青少年科技文化交流中心联合举办，也是双方第二次合作向中国青少年儿童介绍世界音乐。音乐周邀请了肯尼亚、马里、莫桑比克、加纳、印度、印度尼西亚、美国、加拿大及中国等国家和地区的音乐家和学者参加。

活动期间，在中国宋庆龄青少年科技文化交流中心共举办了10场大师音乐工作坊，各国艺术家与中国热爱音乐的青少年儿童们进行了面对面交流。在艺术家的指导下，孩子们用自己的小手触碰那那些神秘的乐器，开心地表示：在这里听到了不一样的音乐、触摸到了来自遥远非洲的乐器，感到十分新奇，希望能多些机会参加这样的交流“课堂”。

中央音乐学院党委书记赵旻在闭幕式上表示，世界音乐周是以通过走出校门、面向社会举行音乐学术研究活动的形式，搭建中非音乐交流的平台，向中国青少年儿童展现音乐的无限魅力，对筑牢中非友谊之桥，携手共兴中非文化具有十分重要意义。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛认为，世界音乐周系列活动大大提升了世界民族音乐的传播力度和广度，青少年儿童能够与音乐家和学者们面对面交流，体会来自不同国家音乐的魅力。孩子们可以在交流中学习，在学习中感知，以音乐的形式在青少年儿童心里搭建了友谊的桥梁。

中央音乐学院外聘教授约瑟夫·卡明斯基来自美国，多年从事非洲音乐研究。他告诉人民网记者，此次世界音乐周活动是一次难得了解非洲音乐的机会，尤其让少年儿童近距离接触非洲不同地区的传统乐器和聆听非洲原生态音乐，这一定会在他们年幼的心灵留下深刻印象，或许埋下研究非洲音乐的一粒种子。音乐无国界，音乐可以跨越语言的障碍进一步深化中非友好。

在闭幕式音乐会上，各国艺术家的精彩表演赢得阵阵掌声。恒河乐队与中央音乐学院钢琴专业学生唐静合作带来的《心中的喜悦》《甘地》，让听众领略了印度音乐的神秘魅力；来自马里的巴拉·迪亚巴特&乐队演奏乐曲《结束》，展现了非洲传统音乐与当代流行音乐的精妙融合；巴拉·迪亚巴特还与“乐走天下”乐队的青年琵琶演奏家乔鹤，现场即兴合奏了一曲中国民歌《茉莉花》，令听众耳目一新；来自肯尼亚内罗毕肯雅塔大学的艺术家们演奏的《肯尼亚歌曲串烧》热情奔放，全场观众起立互动，将整场演出推向高潮。

宋庆龄和平天使艺术团民乐团、京昆表演艺术团分别带来了《心中的歌》《太古仪式》和《京韵童腔》。民乐的清新阳光；中国鼓表现出的力量、精神与勇气；童腔唱出的中国传统故事……中国青少年儿童展现的阳光与正能量、他们对中国传统文化的传承与发扬，赢得了在场观众和国际音乐家们的热烈掌声。

宋庆龄和平天使艺术团合唱团同西非加纳艺术家梅里加·萨利夫·阿布巴卡里和曼沙·索瓦共同合作，带来了加纳两首儿童民谣。两位艺术家表示，他们十分享受与中国孩子们的合作，这次合作让孩子们接触到了更为丰富多样的世界音乐，祝福他们在未来的音乐之路上有所成就。

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