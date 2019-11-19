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冯一束“新时代友好”主题画展在京开幕

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俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫致辞。贾文婷摄影
俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫致辞。贾文婷摄影
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来源：人民网-国际频道  2019年11月19日21:23

人民网北京11月19日（贾文婷、实习生李婷）为纪念中俄建交70周年，冯一束“新时代友好”主题画展在北京俄罗斯文化中心开幕。活动由中国俄罗斯友好协会和北京俄罗斯文化中心共同主办，俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫、中俄友协副会长、中国新闻文化促进会理事长李东东出席开幕式并致辞，中外使节、中俄友好人士等近百人出席了该活动。

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫在致辞中指出，冯一束先生在处理俄中关系、中亚关系上作出了巨大贡献。他的外交生涯与俄罗斯紧密关联，其绘画作品源自于生活和创意。在今天展出的肖像画中，我们可以看到很多俄罗斯人，包括普希金、托尔斯泰等。在肖像画上，最重要的不是画得够不够像，而是能否表达出画中人的内心与精髓。在冯一束先生的画中，我看到了这一点，这充分证明他是一位出色的画家。

中俄友协副会长、中国新闻文化促进会理事长李东东说，冯一束是中俄友协理事，曾在外交部多年从事对俄工作，积累了丰富的外交经验，滋养了浓厚的俄罗斯情怀。他将自己对俄罗斯文化的倾慕、对俄罗斯大自然的热爱、对俄罗斯人民的美好祝福，浓缩入笔触之中，融通到中国传统文化、婉约大气的意境之中。他的画不失中国国画的精髓，又借鉴西方绘画的经验，兼顾了诗情与画意，令人回味无穷。希望有更多中俄各界人士能投身发展两国友好关系的事业中，弘扬两国优秀文化，互学互鉴，落实两国元首的指示，为发展新时代中俄全面战略协作伙伴关系贡献力量。

安德烈·杰尼索夫在接受人民网采访时谈及中俄文化交流现状。他表示，近年来俄中两国文化往来密切，交流形式多样，尤其在电影、戏剧领域出现了一批引人注目的合作项目。他说，“我经常受邀出席一些俄罗斯话剧在中国的演出，我发现中国观众都能很好地理解这些话剧，人类在观赏艺术作品时的情感是共通的。”“另外，近期会有中俄合拍的电影上映，我非常期待。”

北京俄罗斯文化中心多是承办本国艺术家的活动，向中国人民推介俄罗斯文化、促进中国人对俄罗斯的了解。谈到此次承办中国画家画展的意义时，北京俄罗斯文化中心主任塔玛拉·卡西亚诺娃说，这是中俄两国友谊不断加深,民间交流更加丰富的印证。

本次展览近二十幅作品展出。画展主题为“新时代友好”，围绕中俄（苏）友好、俄罗斯山水、人物展开。包括主题为“美美与共”、“守望相助”、“山水相连”、“患难之交”等大幅作品及近现代俄文化名人肖像作品十余幅。作品力图兼顾中西绘画语言及审美、融合思想性和艺术性。

说起创作灵感和举办画展的初衷，冯一束表示，“虽然脱离外交一线，服务中俄友好的初心未变，相反在新的领域，对俄合作总是赋予我不同的视角和灵感，‘俄罗斯+’这个公式在新领域不断产生新的化学反应。”“愿本着‘守正创新、跨界融合’的精神，与大家共同讲好新时代中俄友好故事。”

据悉，冯一束曾在外交部工作多年，熟悉俄罗斯及欧亚地区，现就职航天国际公司。自绘习画，中国人民大学画院中国书画课研班画家，作品多次入选全国性美展，获东京国际书画大奖展金奖。

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(责编：贾文婷、杨牧)
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