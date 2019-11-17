“让中国艺术搭起民心沟通的桥梁”——芭蕾舞剧《花木兰》在毛里求斯上演

人民网路易港11月16日电（记者 吕强）14日，由辽宁芭蕾舞团排演的原创芭蕾舞剧《花木兰》在毛里求斯首都路易港的蔻丹艺术中心上演，此剧会在14日-17日连续上演4天。该演出由中国驻毛里求斯使馆和毛里求斯中国文化中心联合毛13家赞助单位共同举办，同时作为庆祝新中国成立70周年系列活动之一。

水墨丹青风格的舞美设计，配合中国古典韵味的背景音乐，舞蹈演员们演绎着足尖上的优雅艺术。他们的翩翩舞姿可以描绘出恬静的田园风情，整齐划一的群体齐舞则渲染出刀光闪、戎马嘶的紧张战争场面。演出过程中，反映中国巾帼英雄一生的跌宕剧情，演员们托举、旋转等高难度动作时时博得满堂掌声，在演出结束时全场观众起立向演职人员致敬。

“这是一场无与伦比的演出”，毛里求斯文化部长阿维纳什·迪洛克现场观看完演出后说，惊艳的两个小时表演让人享受其中，曼妙的舞姿和浓烈的情感会深深地印刻在毛里求斯人民的脑海中。

辽宁芭蕾舞团团长兼艺术总监曲滋娇说，该剧目打磨了3年多时间，已在国内外演出60多场，让“花木兰”这个在中国家喻户晓的故事用崭新的方式呈现在舞台上，“虽然是西方的芭蕾舞蹈技术，但整台舞剧从音乐、舞美、服饰、道具都是十足的中国元素，中西结合会让观众耳目一新”。

据了解，该剧的购票信息在9月份一经上线，一周内即告售罄。观众亚塔娜感叹，自己非常幸运，能够领略震撼人心的表演，不虚此行。中国驻毛里求斯使馆文化参赞、毛里求斯中国文化中心主任松雁群表示，这是中国文化中心邀请中国国内顶尖艺术团到毛商演的第三年，“一票难求”的情况说明中国文化产品在当地具有很强市场感召力，也是“中国故事走向世界”的生动体现，让中国艺术搭起民心沟通的桥梁。

14日的首场演出前还播放了一部4分多钟的禁毒主题微电影，而这场演出的全部票房会用于支持毛里求斯毒品控制中心的建设及禁毒电影的拍摄工作。毛里求斯“一号圆桌”青年企业家协会主席何永胜说，毛里求斯已是非洲毒品人均消费最高的国家之一，毒品泛滥严重伤害当地青少年成长，此次利用演出募集资金，会起到很好的宣传作用，更能切实帮助禁毒行动，“感谢中国艺术团体积极参与到毛社会公益中，这见证了珍贵的毛中友谊”。

据介绍，中国艺术团在毛里求斯的商演活动参与到公益事业中已不是第一次，此前还有将演出费用用于支持当地残疾儿童救助、非洲青年体育发展等。“我们搭建起文化平台，让艺术性与社会性有机结合，让民众受益”，松雁群说。

毛里求斯中国文化中心是中国在海外设立的首个文化中心，每年会举办80多场文体活动，“欢乐春节”、龙舟节等品牌活动已在当地形成广泛影响力，今年还举办了“为中毛友谊歌唱”中文歌曲大奖赛、“为中毛友谊添彩”绘画大赛等庆祝新中国成立70周年系列活动。迪洛克告诉记者，毛里求斯是多元文化融合的社会，华人文化在当中非常重要，每年丰富多样的活动让传统文化得以传承发扬，也不断拉近毛中人民之间的心灵距离。

(责编：崔越、杨牧)