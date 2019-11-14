中国能够为应对全球发展合作挑战提供什么？

人民网讯 中国与国际发展公共讲座12日下午在北京举办。讲座由中国国际发展研究网络主办，中国南南农业合作学院和英国国际发展部为本次活动提供支持。来自国家国际发展合作署、农业农村部、中国国际扶贫中心、埃塞俄比亚等非洲国家驻华使馆、英国国际发展部、德国国际合作机构、联合国开发计划署、世界粮食计划署、中国农业大学、对外经贸大学、中国国际问题研究院等部委、使馆、高校、智库和国际多边及双边机构的代表共150余人参加了本次活动。

经合组织发展援助委员会主席Susanna Moorehead女士、英国国际发展部发展合作与国际司司长Nick Dyer先生、中国社会科学院国际学部主任周弘女士、比尔及梅琳达盖茨基金会中国首席代表李一诺女士、全球发展中心主席Masood Ahmed先生作为论坛嘉宾就“发展合作的未来：挑战与机遇”这一主题进行了讨论。中国农业大学中国南南农业合作学院名誉院长、中国国际发展研究网络主席李小云教授主持了该讲座。

Susanna Moorehead女士指出，目前国际发展合作面临巨大挑战，由传统援助国制定的规则已经不能适应新的形势，官方发展援助数额在减少。国际发展需要动员更多的资源，而中国目前正在为其他发展中国提供大量的发展融资。要实现2030年可持续发展目标，传统援助国需要与中国及非DAC援助国进行合作和相互学习。经合组织对于发展合作的传统认知需要转变，应该采用一种与以往不同的，更智慧的、更努力有效的方式与中国等其他合作伙伴进行合作，为全球发展做出贡献。

Nick Dyer先生指出，国际发展合作除了面临全球减贫这一传统挑战外，气候变化、数字技术、跨国境等问题日益严峻。在国际发展架构碎片化严重的当前国际形势下，要实现可持续发展目标，每年需要投入3.5万亿美元的发展融资，而目前公共部门的发展融资额只有1400亿。要弥补这一巨大的融资缺口，我们需要动员更多私营部门资源，加强资源利用效率，实现经济利益和发展利益的平衡。在当前的国际形势下，英国和中国在全球发展领域，尤其是气候变化领域的合作至关重要。中国也在积极为更好的开展国际发展合作努力，如中国的“一带一路”倡议已经成为一个重要的国际发展合作平台，中国成立了国家国际发展合作署，倡导绿色发展等。这些都可以为全球发展合作提供更多的资源和经验。

周弘认为，全球发展格局的变化正在重塑传统援助国和受援国之间的关系。单靠援助不能解决全球发展问题。国际社会需要动员更多的发展资源，同时需要创新发展思维，相互学习。在制定共同标准的同时，尊重彼此的文化差异和国际分工，同时要平衡利益分配关系，才能实现可持续性和互利共赢。中国提出的合作共赢的理念值得国际发展合作借鉴。

Ahmed认为，国际发展合作需要打破传统思维，建立新的体系和框架，培育新的力量，引进新的资源，开展更多的合作。国际发展合作面临的最大挑战是传统援助国适应新形势的速度不够快，对待新的参与者（new players），我们不是要塑造他们，告诉他们该怎么做，而是让鼓励他们发挥最好的作用。发展合作实际上面临很多的政治性、地缘性挑战，我们需要正视这一现实，才能更好地提出解决方案。

李一诺指出，中国在过去40多年在公共卫生领域取得了巨大的成就，如在上世纪70年代，中国有3700万人感染疟疾，而今天中国已经完全消除疟疾。中国在抗击艾滋病和肺结核方面也取得了巨大的成就。盖茨基金会2007年来到中国，主要开展两方面的工作：一是支持中国自身的发展，二是帮助中国更好的开展对外援助，为中国更好的融入国际发展合作社会搭建桥梁，推广中国解决自身贫困和健康等问题的经验，为推动全球可持续发展目标提供借鉴。

李小云在点评中指出，国际发展议程今天面临很多挑战，减贫、气候变化等核心问题，这些问题关乎全球正义，需要提供更多的全球公共产品，不可能由单个国家或组织来解决，必须依靠全球合作。同时，这一过程需要汇集智慧、破除政治、经济、制度、社会文化等很多维度的障碍。

此次讲座为中国与国际发展公共论坛第25期。中国与国际发展公共论坛不定期举办讲座，邀请国内外政策制定者、专家学者和发展实践者针对中国与国际发展领域的前沿和焦点问题展开讨论，具体内容包括发展知识、发展融资、发展合作和发展治理等相关议题，尤其关注中国在国际发展中的作用。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)