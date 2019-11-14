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上海昆剧团《牡丹亭》在布鲁塞尔上演

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上海昆剧团《牡丹亭》在布鲁塞尔上演
上海昆剧团《牡丹亭》在布鲁塞尔上演
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来源：人民网-国际频道  2019年11月14日08:41

人民网布鲁塞尔11月13日电 （记者方莹馨）11月12日和13日，上海昆剧团携昆曲《牡丹亭》在比利时布鲁塞尔连演两场，场场座无虚席，婉转的唱腔、细腻的表演、唯美的故事征服了比利时观众，赢得现场阵阵掌声与喝彩。

此次上海昆剧团带来了《牡丹亭》中的《游园》《惊梦》《寻梦》《拾画》《叫画》《幽媾》《婚走》七出折子戏，由国家一级演员余彬、白玉兰戏剧奖新人主角奖获得者卫立、优秀青年演员陶思妤担纲主演，让观众一睹柳梦梅和杜丽娘因梦而结缘，由梦而生，为了爱情“生者可以死，死者可以生”的传奇爱情故事全貌，体味原汁原味的昆曲。

13日晚的演出在布鲁塞尔沃德维尔剧院举行，由中国驻欧盟使团和中国驻比利时使馆主办。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中介绍，昆曲在中国被称为“百戏之祖”，是一门非常古老的艺术。2001年，联合国教科文组织将它列为“人类口述和非物质遗产代表作”。昆曲的唱腔华丽婉转，念白儒雅，表演细腻，舞蹈飘逸，处处体现了中国文化中那种精致、细腻的美。

谈到文化交流，曹忠明表示，文化因交流而精彩，经济的发展、社会的进步也是这样，只有不断地交流互鉴，才能焕发新的活力。这也正是习近平主席五年前提出“一带一路”倡议和“人类命运共同体”理念的目的所在。实践证明，这一倡议和理念是正确的、成功的，得到了世界上绝大多数国家的积极响应和参与，已经开始为这些参与的国家和人民带来实惠。

12日晚的演出在布鲁塞尔中国文化中心上演，由上海市文化和旅游局、布鲁塞尔中国文化中心和上海昆剧团共同举办。

上海市文化和旅游局局长于秀芬表示，上海作为东西方文化交融一座伟大美丽城市。近年来，一直注重加强与世界各地包括欧洲等地的文化交流与合作，以布鲁塞尔文化中心为平台，定期举办各种文化活动，通过文艺演出、展览讲座、思想对话、文化体验、旅游推介、电影展映等活动，展示中国文化独特魅力，推动中比、中欧文化交流互鉴。

上海昆剧团副团长冯元君介绍，近年来，上海昆剧团的足迹遍及欧美亚三大洲，频频登上国际一流剧院，亮相顶尖国际艺术节，推动昆曲海外普及推广，让昆曲成为世界了解中国文化的窗口、感知中国文化的标识。

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(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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