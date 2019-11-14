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“泰国上议院议员汉语培训班”举办开学典礼

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“泰国上议院议员汉语培训班”举办开学典礼
“泰国上议院议员汉语培训班”举办开学典礼
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来源：人民网-国际频道  2019年11月14日08:22

人民网曼谷11月13日电（记者林芮）由泰国上议院与泰国农业大学孔子学院（以下简称农大孔院）合办的“泰国上议院议员汉语培训班”开学典礼在泰国上议院秘书处大厦举行。

据悉，该项目由农大孔院和泰国上议院秘书处共同编写汉语教材，并为议员们提供汉语培训，帮助议员们掌握高层互访过程中寒暄、接待、风土人情及政治、经济等方面的汉语表达。除汉语教学外，该项目还将组织中文歌曲、书法、中医等文化艺术活动。

开学典礼上，泰国上议院议长蓬佩表示，通过参加汉语培训班，议员们不仅提高了汉语水平，还了解到中国的艺术与文化。希望该项目的举办能够促进两国关系的发展，使中泰关系更加密切，并为今后的继续合作创造契机。

中国驻泰国大使吕健说，随着中泰两国政治互信日益深化，经贸关系不断加强，人文交流更加密切，两国高层互访也将会更加密切，“政策沟通”的意义更加重大。相信议员们的汉语学习会极大地推动两国在议会层面的进一步合作，也相信随着更多泰国高层人士对中国认识的深化，必将促进两国关系不断迈上新台阶。

泰国农业大学孔子学院与泰国上议院在2017年9月签订了汉语培训项目备忘录；2018年1月，“泰国国家立法议会议员汉语培训班”举行开学典礼，至2019年4月23日，该项目共计开展了三期200个小时的汉语教学。随着泰国国家立法议会任期届满，泰国上议院决定重新启动“泰国上议院议员汉语培训项目”。

当天，吕健还向泰国上议院赠送了《中国关键词》等中文书籍。 

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(责编：李婷(实习生)、贾文婷)
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