“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展在希腊雅典举行

人民网雅典11月13日电（记者张志文）11月12日，由北京画院、希腊塞奥哈拉基斯艺术基金会、中希经济文化发展促进会共同主办，雅典中国文化中心协办的“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展览在希腊雅典希腊塞奥哈拉基斯艺术基金会美术馆隆重开幕。

中国驻希腊大使章启月、希腊文化和体育部部长莉娜·门佐尼等应邀出席开幕式并致辞。章启月大使在致辞中表示，此次展览的成功举办，是中希双方进一步加强人文领域交流共享的积极成果，同时也为两国的艺术交流树立了新的典范。

希腊文化和体育部部长莉娜·门佐尼女士在致辞中谈到，齐白石展览在雅典成功举办，这是希腊的荣耀。以中、希两国的文化互鉴为平台，两国在未来能碰撞出更多的美妙火花，同时也能创造出新的合作机遇，希望能在希腊见到更多诸如此类的中国艺术精品赴希展出。

据了解，此次展出的齐白石作品源自北京画院珍藏的126件齐白石的精品力作，并通过“不似之似”、“象外之意”、“物我之际”三个板块，与希腊观众讨论中国人的形神观、意境观与宇宙观，从哲学的角度向希腊观众阐述中国人对于自然和生命的追问思考，探讨中国艺术与文化中“真”的精神内核。

北京画院副院长、北京画院美术馆馆长吴洪亮先生在致辞中强调，今天大家相聚在一起，源自一个字，那就是“真”。两个国家在哲学与艺术方面有着惊人的相似性，并成为人类文明的两大起源地。齐白石是中国家喻户晓的艺术大师。他的艺术饱含了中国人的天趣与真情、哲思与智慧。

中希经济文化发展促进会会长乔治·卡格里斯，常务副会长徐洪在接受希腊当地媒体采访时表示，此次展览历时1825天的备展，旨在通过展览向希腊大众呈现齐白石艺术中的中国哲思，进而拉近两国人民心与心的距离，照鉴未来互联、共建、共享之路。下一步，中希经济文化发展促进会将继续充当沟通的桥梁，以“齐白石艺术国际研究中心——希腊中心”为依托，让齐白石艺术生根希腊。

展览现场气氛热烈，吸引了大批寄情中国经典艺术的希腊和欧洲观众。中国与希腊两国文化源远流长，此次展览唱响中希文化交流与融合的交响乐，为“一带一路”下的文化之路添彩增色。（完）

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