用音乐传递爱心 谭晶唱响悉尼歌剧院

人民网悉尼11月12日电 11日晚，中国歌唱家谭晶在悉尼歌剧院举行2019“界·MORE”演唱会，用歌声讲述中国故事，吸引两千余名华人华侨及当地观众前来聆听。

演出在开场曲《丝绸之路》中拉开序幕。随后，谭晶不仅全情演唱了《在那东山顶上》、《龙文》、《远情》等代表作，还演绎她在中国热播综艺中演唱过的《贝加尔湖畔》、《九儿》等曲目。整场演出通过十几首风格各异的歌曲，彰显其民族、通俗、美声三种唱法融为一体的跨界演唱风格，向当地观众推介中国优秀音乐及文化。

此外，谭晶在现场首唱英文原创歌曲《What If》，她说这是突破自己的一次尝试。这首英文歌曲版权以及全球版税收入将捐赠给澳大利亚公益组织——特殊儿童服务中心。演唱会部分票房收入还将捐赠给“希望工程·快乐音乐教室”公益项目。

作为演唱会助阵嘉宾，二胡演奏家陈军献上经典作品《太极琴侠》和《战马奔腾》，为澳大利亚观众奏响激情澎湃的中国民族之音。同时，90后藏族歌手四郎贡布也演唱了歌曲《天路》和《天上的摇篮》。

最后，来自北京和上海少年歌手以及悉尼当地华人童声合唱团与谭晶同台唱响《我和我的祖国》，引发全场华人大合唱。据悉，此次演出由澳星国际娱乐主办，是悉尼歌剧院音乐厅闭馆整修前的最后一场歌唱类演出。（沈诺）

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