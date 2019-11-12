中国企业帮科伦坡破解垃圾围城难题

人民网科伦坡8月16日电（记者苑基荣）随着斯里兰卡城市化和发展水平的不断提高，垃圾围城问题日益突出，中国港湾工程有限责任公司承建的科伦坡固体废弃物处理项目应运而生。该项目是斯里兰卡目前规模最大、技术最先进的大型固体废弃物填埋场项目，极大缓解了斯里兰卡政府面临的大科伦坡地区固体废弃物处置问题，不仅带来了先进的中国技术和理念, 也为斯里兰卡破解这一困境提供了方法和方向。

“再不治理，科伦坡很快将被垃圾吞没”

每日早餐后卡娜会有一个固定“节目”——垃圾分类。卡娜住在斯里兰卡首都科伦坡市中心区，每天将家里垃圾进行简易分类，厨房垃圾、玻璃等固体和纸质类分开来放，厨房垃圾早晨市政垃圾车会及时收走；其他垃圾由市政部门定期回收利用。与记者谈起科伦坡固体废弃物处理项目，卡娜充满了憧憬，“目前只有科伦坡市少部分地区做到简易垃圾分类，随着该项目的完工，科伦坡将迎来垃圾分类和处理的里程碑，我能够将垃圾进行进一步细分。那时的科伦坡所有区都会变得干净整洁，我的生活质量将会有极大提高”。

与卡娜所住区截然相反，科伦坡大部分市区街头垃圾遍地，周边垃圾围城日益严重。在郊区的一座垃圾堆场，一车车垃圾卸载后被压路机碾过压实，此外再没有任何环保措施对其进行处理。站在几百米外就能闻到恶臭，四周树上挂满了飞起来的垃圾，随着压路机的轰鸣声，一群群觅食的大鸟飞来飞去。另一处垃圾堆场内的垃圾成山，旁边一条20多米宽的小河已被垃圾“喂养”的水葫芦覆盖，不经人提醒，根本看不见下面还有条河。

记者站在南亚最高建筑科伦坡莲花塔上眺望，一座座“壮观”的垃圾山映入眼帘，其中位于机场高速附近的陶特穆勒垃圾堆场占地接近10公顷，净高接近100米。斯里兰卡大都市与西部发展部固体废弃物处理项目环保专家沙卡迦对记者说，这座垃圾堆场是科伦坡地区最大的，有30多年历史，目前倾倒固废物超过2500万吨，每天几乎以上千吨的速度增长，早已超出该填埋场的设计负荷。

沙卡迦表示：“随着经济发展和城市化率提高，近年来斯全国固体废弃物产量不断攀升。2013年全国每天产生垃圾万余吨，现在仅科伦坡就达到了1200吨……再不治理，科伦坡很快就被垃圾吞没。”垃圾堆积不仅造成环境污染，还让居民的生命和财产安全受到威胁。2017年，陶特穆勒垃圾堆场滑坡造成40多处房屋被埋，34人死亡，8人失踪和100多人受伤。

惨痛的教训让斯里兰卡政府痛下决心必须解决固体废物的处理难题。政府已经开始推行简易的垃圾分类，斯里兰卡中央环境管理局在全国增设了30多个固体废弃物堆场、150多个固体废弃物回收站和若干个堆肥厂，政府还出台政策严令禁止售卖塑料包装袋、禁止焚烧含塑料的固废物。

“中国企业给我们找到了出路”

“以上举措见效慢，也无法解决已经产生的问题。但中国企业建立的现代化固体废弃物填埋场给我们找到了出路。”沙卡迦表示。2018年2月，科伦坡城市固体废弃物处理项目一期正式开工，设计运营后每天处理1200吨固废物，一期能够使用5.9年，结合沉降等因素，总处理能力预计达210万吨。截至2019年2月底，第一期第一阶段7200平方米的垃圾填埋库区已经竣工，具备了每天600吨固体垃圾的处理能力。

中国港湾工程有限责任公司斯里兰卡科伦坡城市固体废弃物处理项目总经理刘召辉对记者说，该项目主要由三部分组成：两个固体废弃物转运站和一个卫生填埋场，外加连接的公路和铁路连接线及站点。记者在现场看到，填埋场已经初具雏形，竣工的固体废弃物填埋场已经掩埋了部分垃圾。工地四周架设了防飞散网，防止外露垃圾被风吹走。

斯里兰卡中央工程咨询局科伦坡市政固体废弃物处理项目主管贾亚辛格对记者说，该项目是斯里兰卡目前规模最大、技术最先进的大型固体废弃物填埋场项目，极大缓解了斯里兰卡政府面临的大科伦坡地区固体废弃物处置问题。“该项目将带动斯里兰卡在固废物处理上形成新的景象和产业。是中国企业给斯里兰卡固体废弃物处理提供了技术，为保护生态环境找到了钥匙。”

“让斯里兰卡免受垃圾之苦，变得越来越漂亮”

在堆放和填埋垃圾的过程中，由于压实、发酵等生物化学降解和降水、地下水渗流的共同作用，会产生垃圾渗滤液。如果将城市污水比喻成啤酒，那渗滤液就是高度烈酒。据了解，在中企负责的这处填埋场下游不到300米就是一个瀉湖，如何确保固废物填埋后不会对周围土壤和瀉湖造成污染，是项目首先要考虑的。

记者在现场看到，工人们正严格按照工序铺设防渗层。刘召辉介绍，防止渗滤液渗漏是固体废弃物填埋系统的核心问题。防渗系统将渗滤液收集起来，通过渗滤液导排管导入调节池进行处理，防渗系统与渗滤液导排系统相结合，同时要保证填埋区地下水排水畅通。“防渗层厚达90多厘米，涉及到8个防渗材料和工序。该项目中采用了膜生物反应器、硝化和反硝化作用、超滤膜过滤、纳滤膜过滤等先进技术，达到目前世界先进水平。这样经过处理后渗滤液能够达到斯里兰卡一级排放标准，直接用于普特拉姆地区的绿化灌溉——处理后的渗滤液能直接浇花。”

贾亚辛格还告诉记者，进入运营后，来自科伦坡的固废物运抵科拉尼亚中转站进行清洗和压实后装入集装箱，最后运至填埋场进行处理掩埋。掩埋后的垃圾上面覆盖高密度聚乙烯膜，每天固定时间在填埋区喷洒除臭药剂，将垃圾对周边的污染降至最低。

项目环境与安全主管马亨达对记者说，这是斯里兰卡第一座先进的大型现代固体废弃物处理设施，不仅让科伦坡的环境更好，还直接为当地创造了600余个就业岗位，运营后还将为500余人提供直接就业。“我们希望以此为起点，在中国企业帮助下把斯里兰卡固体废弃物处理形成产业，推广到全国，让斯里兰卡免受垃圾之苦，变得越来越漂亮！”

(责编：李婷(实习生)、杨牧)