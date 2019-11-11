银球飞舞花正开 “2019年工商银行杯乒乓球友谊赛”在横滨举行

人民网东京11月10日电（孙璐 李沐航） 10日，由中国工商银行东京分行主办，中华人民共和国驻日本国大使馆、在日中国企业协会以及日本华人乒乓球协会后援的“2019年工商银行杯乒乓球友谊赛”在横滨山手中华学校举行。中国驻日本大使馆经济商务参赞处宋耀明公使、在日中国企业协会会长王家驯、中国工商银行东京分行行长何晓建、前日本乒乓球协会主席木村兴治、横滨山手中华学校校长张岩松以及原国家乒乓球队主力队员、世界冠军李鹏参加本次活动并致辞。

中国驻日本大使馆经济商务参赞处宋耀明公使表示，众所周知，乒乓球是中国的国球，同时也深受日本国民的喜爱，现在正值东京举行“2019国际乒联乒乓球团体世界杯”之际，我们的国手一定能打出中国最高水平的成绩来。而就在今天，来自不同团体的选手们也一定能在工商银行杯乒乓球友谊赛中打出风格，赛出水平。

宋耀明公使指出，“乒乓外交”在中日两国间有着非同小可的作用，历史渊源深厚，且深受两国国民喜爱，希望两国间以乒乓球为纽带，把中日两国的工商界、中资企业协会的朋友们以及在日华人华侨的朋友们紧密地联系起来，让乒乓球带动各界朋友，传播友谊。最后，宋耀明公使引用歌曲《银球飞舞花盛开》中所唱的歌词“银球飞舞花正开，友谊的鲜花遍地开”期待所有参赛团体能够打出好的成绩。

在日中国企业协会会长王家驯在致辞中表示，工商银行是中国国内大型商业银行之一，自中华人民共和国成立以来，为国家的政治、文化、经济、贸易等诸多领域的建设发展作出了巨大贡献。王家驯说，“2019年工商银行杯乒乓球友谊赛”是在日中资企业对社会付出责任的典型表现，而除此之外，在日中国企业协会也积极支持了各大国有企业的多项业务，其中不乏商业合作和慈善活动，均产生了良好的社会影响。王家驯认为，本次活动的举办，在促进国与国、民与民间的友谊上起到了极为积极的重要作用。

中国工商银行东京分行行长何晓建介绍道：“2019年工商银行杯乒乓球友谊赛自2016年首次举办以来，到现在已经是第三届了，这与大家的大力支持是分不开的。”何晓建认为，早在1956年，中国国家乒乓球队在东京参加第23届世乒赛的时候，中日两国民间体育交流就从此拉开了序幕，小小银球便为两国关系的发展做出了积极的贡献。何晓建希望能够通过此次乒乓球友谊赛，大家以球会友，赛出水平、赛出成绩、赛出风格。

前日本乒乓球协会主席木村兴治表示，他现在仍对第一次见到周恩来总理时的对话记忆犹新。木村兴治回忆，周恩来总理当时表示，虽然中日两国还没有建交，但不论两国建交与否，两国都要举行乒乓球比赛，并且以后每年都要举行，日本乒乓球运动员要为此努力、奋斗。木村兴治表示，在2019国际乒联乒乓球团体世界杯上，对日本而言是一个学习的机会，从而更好迎接明年的2020东京奥运会。

横滨山手中华学校校长张岩松说：“国务院原副总理钱其琛曾为横滨山手中华学校题词‘侨教之光’。国务委员兼外交部长王毅也评价我们学校是‘横滨山手中华学校是全日本华侨华人的精神家园’。所以做为校长我非常欢迎各位华侨华人朋友们来到属于你们的精神家园。”

张岩松介绍，1949年到1972年之间，在中日邦交正常化之前，在日本只有横滨山手中华学校升起了五星红旗，由于当时日本还没有中国驻日本大使馆，也没有中国企业，所以为了高举五星红旗，这里很多人付出了生命的代价。张岩松感慨道，经过几代横滨华侨华人的积累才造就了今天的横滨山手中华学校。最后，张岩松希望能有更多的华侨华人可以借助乒乓球友谊赛促进友谊，未来“工商银行杯乒乓球友谊赛”也可以继续在横滨山手中华学校举办。

原国家乒乓球队主力队员、世界冠军李鹏说：“从‘乒乓外交’开始，乒乓球就促进了两国人民在政治、经济、文化、体育各方面的交流，并取得了很大成就。”李鹏说，希望通过乒乓球这项运动，真正做到快乐乒乓、健康乒乓，进而增进中日两国间友谊，进一步树立中国人民在海外的优良形象。

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