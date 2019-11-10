山东省商品出口展览会在拉各斯举行

人民网拉各斯11月10日电（姜宣、雷虹） 11月6日-9日，山东出口商品（尼日利亚）展览会在尼经济中心拉各斯TBS展览中心进行。该展作为本次拉各斯国际贸易展览会最重要组成部分及最大参展群体，由山东省商务厅与拉各斯工商会联合主办，山东正和国际展览有限责任公司承办，场内专门设立中国馆，占地4250平米，除68家山东知名企业外，还有来自广东、浙江、福建、河北、河南等省份约100家企业参展。

在6日展会开幕式上，山东省政协主席付志方、省政协秘书长刘永巨，驻拉各斯总领馆总领事储茂明，拉各斯州议会议长穆达施鲁·阿贾伊·奥巴萨、工商与合作部部长萝拉·阿肯德等出席了活动。

储茂明表示，山东省是中国经济大省，历史文化底蕴深厚，与拉各斯之间互通往来，合作已久。此次展会与目前中国上海正在举办第二届中国国际进口博览会形成呼应，进一步展示了中国更加开放包容的姿态。面对经济全球化的挑战，中尼将会携手并进，开展更多紧密合作。

付志方表示，尼日利亚是中国的老朋友，两国之间经济贸易往来愈发紧密，合作日益深厚。山东省是中国人口大省和经济大省，与拉各斯有许多可以相互补充的优势，相信拉各斯一定能够成为山东省的好伙伴好朋友。

奥巴萨称，中国是尼日利亚最亲密的伙伴之一，山东省也是拉各斯州最亲密的伙伴之一，希望双方各级合作顺利，友谊地久天长。

承办方山东正和国际展览有限责任公司自2007年起负责该展，至今已经第13届，共带领参展企业近800家、约2000人参加拉各斯国际贸易博览会。所设“中国馆”被拉各斯工商会多次评为“最大国外展团”“最佳国外展馆”“最佳展馆优胜奖”“最佳国外参展组织奖”。

本次展会展品以生产和贸易型企业为主，涵盖了机械机电设备、建材五金、日用消费品、农业设备、纺织品、轮胎汽配，以及医疗用品等。

值得注意的是，由于近年来尼日利亚政府加大了对农业发展的支持，并致力于提高农业机械化水平，农业机械参展商热情高涨，脱粒机、脱皮机、粮食制粉机、榨油机等优质粮食机械，吸引了大量商家前来观摩、洽谈。

手里握着各种宣传册的尼日利亚商人约瑟夫称，尼日利亚的工业基础很薄弱，来参展的绝大部分商品尼日利亚都非常稀缺，期待政府与中方加强合作，引入中国先进技术，推动尼日利亚工业大发展。

杰克缝纫机股份有限公司非洲区业务代表陈科良说，尼日利亚作为非洲经济强国，市场很大，前景广阔，但当前尼工业欠发达，许多产业还在起步阶段，来尼中国商家还需更强耐心，未来才会有更大发展。

展会期间，山东省商务厅与拉各斯工商会还签署了合作谅解备忘录，旨在加强将两地合作关系，推向全面发展新阶段。

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